▲一粒因為超高顏值，被日本媒體封為「奇蹟的美少女」。（圖／翻攝自一粒IG@ilixoxov）

台灣6隊啦啦隊 12人代表赴日

日網熱烈討論 粉絲狂讚：怎麼拍都漂亮

2026世界棒球經典賽（WBC）期間，來自中華職棒台鋼雄鷹啦啦隊的成員「一粒」（趙宜莉）也獲選為CT Amaze成員，隨官方應援團赴日應援，她也憑藉亮眼外型再度引發日本媒體與球迷關注，而她近日在社群平台分享一組在東京街頭拍攝的私服照片，以黑白風格的短褲穿搭亮相，清新又俐落的造型迅速吸引大量網友留言，甚至被日本媒體形容為「奇蹟級美少女」。本屆經典賽台灣應援陣容相當盛大，台灣職棒6支球隊的啦啦隊共選出36名成員，組成官方應援團「CT Amaze」，隊伍中包含多位在日本也具高人氣的成員，例如林襄、峮峮等人，整體話題性十足，而在36人陣容中最終又挑選12名代表成員前往日本東京巨蛋現場應援，中華隊在海外賽場的加油聲勢也因此更加壯大。一粒近日透過IG分享自己在日本街頭拍攝的照片，只見她穿著黑白色系的短褲穿搭，整體造型簡約卻相當有型，搭配自然的笑容與清新氣質，立刻成為網路焦點，照片曝光後，日本與台灣網友紛紛留言表示：「真的太美了」、「在東京也依然亮眼」、「不管怎麼拍都很好看」，還有人直呼她的外型在街頭特別顯眼，就連日本媒體都封她為「奇蹟的美少女」。一粒相關照片被媒體轉載後，許多日本球迷也在社群平台熱烈討論，不少人直呼：「美得太誇張了」、「不愧是台灣啦啦隊」，還有人表示她在東京街頭拍照時的自然氛圍非常吸睛，台灣啦啦隊近年在日本棒球圈逐漸累積人氣，這次經典賽期間更成為不少球迷關注的焦點，一粒的照片也再度帶動討論熱度。一粒在2024年加入台鋼雄鷹啦啦隊後，迅速在球迷之間累積高人氣，憑藉甜美外型與活潑表現，她很快就被粉絲封為「奇蹟美少女」，隨著社群曝光度持續提升，她不僅在台灣職棒球場擁有大批支持者，在日本棒球迷之間也逐漸打開知名度，此次隨CT Amaze前往日本應援，也讓她的魅力再次被更多球迷看見。