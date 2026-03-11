我是廣告 請繼續往下閱讀

這場「義墨大戰」不僅是實力的較量，在冰冷的「失分率」計算規則下，一場可能出現的「技術性控分」劇本已在社群媒體引發熱議，甚至有球迷調侃應排上多名「文保景」來聯手淘汰美國隊

▲韓國強打文保景在關鍵打席「故意不揮棒被三振」的舉動，被許多網友質疑是為了控分。（圖／記者葉政勳攝）

相反地，只要雙方維持「低比分」且由墨西哥小比分獲勝的默契，美國隊就將在未登板的情況下遭到淘汰。這種「不計代價淘汰強權」的心理，讓傳統的運動家精神面臨極大挑戰，也讓這場比賽被賦予了濃厚的復仇色彩。

▲只要美國和義大利維持「低比分」且由墨西哥小比分獲勝的默契，美國隊就將在未登板的情況下遭到淘汰。。（圖／美聯社／達志影像）

這也反映出WBC在 tie-breaker 設定上的兩難：數據能提供公平的判準，卻也可能誘發「非典型的戰略行為」。

2026年世界棒球經典賽（WBC）B組賽事爆出驚天冷門，義大利隊以8：6擊潰史上最強陣容的美國隊，不僅讓亞利桑那戴金棒球場（Daikin Park）的美國觀眾陷入沈默，更讓B組晉級情勢陷入極端混亂。目前義大利隊以3勝0敗暫居龍頭，美國隊以3勝1敗完成預賽，而2勝1敗的墨西哥隊即將與義大利展開最終對決。由於美國隊已打完4場比賽，其失分率固定在0.611（11/18）。根據目前的Q值計算，義大利隊失分率為0.667，墨西哥隊則為0.625。若明日比賽由墨西哥獲勝，將出現義、美、墨三隊同為3勝1敗的僵局。在不進入延長賽的前提下，只要墨西哥能將失分控制在5分以內，且義大利將失分控制在4分以下，兩隊就能憑藉微弱的數據優勢，攜手將衛冕軍美國隊擋在八強門外。這種由公式推導出的「雙贏」賽果，讓原本熱血的球賽蒙上了一層權謀的陰影。在網路討論區中，不少球迷針對此賽制漏洞發出酸言酸語，甚至搬出先前南韓隊文保景「為了防守節奏而專注防守」的議論作為典範。有球迷開玩笑建議義大利隊應效法此做法，關鍵時刻直接在打線中「排上多個文保景上去三振」，藉此縮短進攻時間、避免投手與防守節奏亂掉，從而達到精準的「控分效果」。這種嘲諷反映出支持者對規則可能被利用的焦慮，認為當戰略性棄攻能確保「快速結束半局並專注於防守」時，比賽的競爭本質已然變調。分析指出，義大利與墨西哥在明日的比賽中存在微妙的利益重疊。如果義大利為了贏球而瘋狂取分，極可能逼使墨西哥為了生存而全力反擊，導致兩隊失分率同時爆表，最終反而幫助防守數據較佳的美國隊晉級。雖然這種「技術性控分」被視為嚴重違反運動家精神，但在WBC這種短期且高張力的錦標賽中，如何利用規則最大化晉級機率已成為教練團的必修課。若義大利隊採取「保四戰術」配合墨西哥的勝利，美國隊即便陣中星光熠熠也無力回天。