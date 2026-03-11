蘋果全新平價機 iPhone 17e 今（11）日開賣，iPhone 17e 加量不加價，下放 MagSafe 磁吸充電與4800萬像素鏡頭，入門容量從 28GB升級至 256GB，售價維持 21900 元起。全新霧面質感的「嫩粉色」最受歡迎。想買空機，網購通路祭出優惠，蝦皮購物直接領券就能折抵，酷澎、PChome 24h購物、Yahoo購物有信用卡優惠、舊換新優惠。
iPhone 17e「加量不加價」，將入門儲存容量從以往的 128GB 直接翻倍升級至 256GB，起始售價更是維持在親民的 21900 元起。在硬體規格方面，iPhone 17e 搭載了與 iPhone 17 同級的最新 A19 晶片，並完整支援強大的 Apple Intelligence 功能。相機配備 4800 萬像素鏡頭，且下放 MagSafe 磁吸充電功能。外觀設計上，iPhone 17e 除了提供經典的黑色與白色外，還推出嫩粉色，為預購期間最受青睞的熱門款式。256GB 版本售價為 21900 元，512GB 版本售價為28900 元。
蝦皮購物
領券折抵：領券下單滿20000元現折1200元、滿30000元現折1500元。
星展銀行信用卡回饋：滿20000元回饋2000元刷卡金，若搭配分期領券下單滿25000元再折1600元，最高享3600元回饋。
舊換新方案：舊機回收最高享43600元優惠券回收金。消費者可透過線上申請或至蝦皮店到店指定門市回收，若於回收機台輸入推薦碼「SHP001」，可再享100元加碼回饋。
PChome 24h購物
星展PChome Prime聯名卡：3月31日前享最高回饋14%，最高可領3734 P幣；單筆分期滿3萬登錄再送3000 P幣。
玉山 Pi 拍錢包信用卡：3月31日前單筆滿20000元加碼10% P幣，新舊戶搭配最高可再拿2000 P幣。
舊換新方案： 提供「3C舊換金」線上估價專人到府收件，選擇禮券回收價可享最高10%加碼，舊機回收最高可換43120禮券回收金。
Yahoo購物
指定機型直降：iPhone 17 256GB優惠價28900元、iPhone 17 Pro Max 512GB優惠價50400元。
平台加碼活動：購衷心VVIP會員享加碼1%回饋。3月22日前週週登記送星巴克好友分享券，消費不限金額還可登記抽月月吃達美樂巨無霸披薩一年份。
信用卡回饋：
美國運通卡：單筆滿2萬5，最高回饋2000超贈點。
玉山銀行：單筆分期滿2萬，送1500刷卡金。
星展銀行：單筆分期滿1萬，送6%刷卡金（最高上限1500元）。
中國信託uniopen聯名卡：消費滿8千享800點OPENPOINT點數。
Coupang酷澎
優惠內容：
WOW會員獨享星展銀行回饋：3月31日前買任一手機刷星展銀行信用卡，單筆分期滿25000元現折1000元。
國泰世華銀行回饋：3月31日前單筆滿5000元現折500元。
舊換新方案： 推出獨家舊機換新加碼，購買指定機型手機並依流程完成US3C指定程序，可享收購金額加碼10%現金回饋，最高收購價加回饋金總計可達29260元。
我是廣告 請繼續往下閱讀
蝦皮購物
領券折抵：領券下單滿20000元現折1200元、滿30000元現折1500元。
星展銀行信用卡回饋：滿20000元回饋2000元刷卡金，若搭配分期領券下單滿25000元再折1600元，最高享3600元回饋。
舊換新方案：舊機回收最高享43600元優惠券回收金。消費者可透過線上申請或至蝦皮店到店指定門市回收，若於回收機台輸入推薦碼「SHP001」，可再享100元加碼回饋。
PChome 24h購物
星展PChome Prime聯名卡：3月31日前享最高回饋14%，最高可領3734 P幣；單筆分期滿3萬登錄再送3000 P幣。
玉山 Pi 拍錢包信用卡：3月31日前單筆滿20000元加碼10% P幣，新舊戶搭配最高可再拿2000 P幣。
舊換新方案： 提供「3C舊換金」線上估價專人到府收件，選擇禮券回收價可享最高10%加碼，舊機回收最高可換43120禮券回收金。
Yahoo購物
指定機型直降：iPhone 17 256GB優惠價28900元、iPhone 17 Pro Max 512GB優惠價50400元。
平台加碼活動：購衷心VVIP會員享加碼1%回饋。3月22日前週週登記送星巴克好友分享券，消費不限金額還可登記抽月月吃達美樂巨無霸披薩一年份。
信用卡回饋：
美國運通卡：單筆滿2萬5，最高回饋2000超贈點。
玉山銀行：單筆分期滿2萬，送1500刷卡金。
星展銀行：單筆分期滿1萬，送6%刷卡金（最高上限1500元）。
中國信託uniopen聯名卡：消費滿8千享800點OPENPOINT點數。
Coupang酷澎
優惠內容：
WOW會員獨享星展銀行回饋：3月31日前買任一手機刷星展銀行信用卡，單筆分期滿25000元現折1000元。
國泰世華銀行回饋：3月31日前單筆滿5000元現折500元。
舊換新方案： 推出獨家舊機換新加碼，購買指定機型手機並依流程完成US3C指定程序，可享收購金額加碼10%現金回饋，最高收購價加回饋金總計可達29260元。