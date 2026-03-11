我是廣告 請繼續往下閱讀

iPhone 17e新色嫩粉色大受歡迎，在預購期間就衝出好買氣。

一圖看懂iPhone 17和iPhone 17e差異有多少。

蘋果全新平價機 iPhone 17e 今（11）日開賣，iPhone 17e 加量不加價，下放 MagSafe 磁吸充電與4800萬像素鏡頭，入門容量從 28GB升級至 256GB，售價維持 21900 元起。全新霧面質感的「嫩粉色」最受歡迎。想買空機，網購通路祭出優惠，蝦皮購物直接領券就能折抵，酷澎、PChome 24h購物、Yahoo購物有信用卡優惠、舊換新優惠。iPhone 17e「加量不加價」，將入門儲存容量從以往的 128GB 直接翻倍升級至 256GB，起始售價更是維持在親民的 21900 元起。在硬體規格方面，iPhone 17e 搭載了與 iPhone 17 同級的最新 A19 晶片，並完整支援強大的 Apple Intelligence 功能。相機配備 4800 萬像素鏡頭，且下放 MagSafe 磁吸充電功能。外觀設計上，iPhone 17e 除了提供經典的黑色與白色外，還推出嫩粉色，為預購期間最受青睞的熱門款式。256GB 版本售價為 21900 元，512GB 版本售價為28900 元。領券折抵：領券下單滿20000元現折1200元、滿30000元現折1500元。星展銀行信用卡回饋：滿20000元回饋2000元刷卡金，若搭配分期領券下單滿25000元再折1600元，最高享3600元回饋。舊換新方案：舊機回收最高享43600元優惠券回收金。消費者可透過線上申請或至蝦皮店到店指定門市回收，若於回收機台輸入推薦碼「SHP001」，可再享100元加碼回饋。星展PChome Prime聯名卡：3月31日前享最高回饋14%，最高可領3734 P幣；單筆分期滿3萬登錄再送3000 P幣。玉山 Pi 拍錢包信用卡：3月31日前單筆滿20000元加碼10% P幣，新舊戶搭配最高可再拿2000 P幣。舊換新方案： 提供「3C舊換金」線上估價專人到府收件，選擇禮券回收價可享最高10%加碼，舊機回收最高可換43120禮券回收金。指定機型直降：iPhone 17 256GB優惠價28900元、iPhone 17 Pro Max 512GB優惠價50400元。平台加碼活動：購衷心VVIP會員享加碼1%回饋。3月22日前週週登記送星巴克好友分享券，消費不限金額還可登記抽月月吃達美樂巨無霸披薩一年份。信用卡回饋：美國運通卡：單筆滿2萬5，最高回饋2000超贈點。玉山銀行：單筆分期滿2萬，送1500刷卡金。星展銀行：單筆分期滿1萬，送6%刷卡金（最高上限1500元）。中國信託uniopen聯名卡：消費滿8千享800點OPENPOINT點數。優惠內容：WOW會員獨享星展銀行回饋：3月31日前買任一手機刷星展銀行信用卡，單筆分期滿25000元現折1000元。國泰世華銀行回饋：3月31日前單筆滿5000元現折500元。舊換新方案： 推出獨家舊機換新加碼，購買指定機型手機並依流程完成US3C指定程序，可享收購金額加碼10%現金回饋，最高收購價加回饋金總計可達29260元。