不分黨派近年頻傳民代助理費涉貪案，民眾黨前主席柯文哲則遭控涉京華城案貪汙。TVBS民調中心針對民進黨、國民黨、民眾黨進行形象調查，結果顯示，認為民進黨廉潔僅有3成多，其中有53%民眾認為民進黨不廉潔；民眾黨部分則看法分歧，有40%民眾認為廉潔，42%認為不廉潔，評價兩極。根據TVBS民調中心以「民眾對於各政黨廉潔程度的看法如何？」進行調查，結果顯示有53%民眾認為民進黨不廉潔，認為廉潔的比例為31%，較上次調查減少1個百分點。而認為國民黨廉潔的比例為33%，略升1個百分點，另有48%民眾認為不廉潔。民眾黨有40%民眾認為廉潔，較113年的42%略降兩個百分點，42%認為不廉潔。整體而言，目前民進黨、國民黨在民眾心目中皆是不廉潔比例高於廉潔，對民眾黨是否廉潔則看法分歧 。本次TVBS民調中心公布最新調查自 115 年 2 月 27 日至 3 月 6 日 晚間 18:30 至 22:00 進行，對象為 20 歲以上台灣民眾。調查採用市話、手機併用之雙底冊抽樣，由人員進行電話訪問，共成功取得 971 位 有效樣本（包含市話 495 位、手機 476 位）；在 95% 信心水準下，抽樣誤差控制在 ±3.1 個百分點 以內，本次調查經費來源為 TVBS。