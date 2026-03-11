我是廣告 請繼續往下閱讀

松山、萬華、大同「大馬路第一排」最貴 2 成

▲台北市行政區近一年臨路與非臨路住宅價差統計表。松山區每坪單價落差高達 20.9 萬元，價差幅度 23.9% 為全台北市最顯著區域 。（圖／永慶房產集團提供）

預算族看過來！這三區選巷弄省不到 1 成

專家提醒：便利與寧靜的取捨

在寸土寸金的台北市，門牌面臨大馬路還是巷弄，身價大不同 。永慶房產集團透過實價登錄統計台北市 12 行政區數據，發現「臨路住宅」單價普遍高於「非臨路住宅」 。其中松山區價差高達 23.9% 奪冠，每坪價差甚至突破 20 萬元 。觀察數據顯示，路住宅平均單價為 108.3 萬元，巷弄內的非臨路宅則為 87.4 萬元，兩者，幅度居全台之冠 。永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，松山區擁民生社區、敦北商圈等精華地段，臨路宅多具備商業效益或景觀優勢，單價動輒破百萬，與巷弄宅落差明顯 。排名第二與第三的則為（20.3%）與（18.1%） 。這兩區發展較早，巷弄狹窄老舊且可能有安全疑慮，使得第一排臨路宅的優越性更加突出 。相較於蛋黃區，文山、內湖、士林、南港、中山及北投區的價差幅度均在 10% 以內 。以為例，兩者，購屋族對巷弄寧靜環境接受度高 。最特殊的則是北投區，臨路與非臨路單價僅差 1,000 元，幅度僅 0.2% 。陳金萍解釋，北投受地形與溫泉等因素影響，臨路條件非決定價值的唯一標準 。陳金萍提醒，臨路住宅具備交通便利、視野開闊等優點，但也需面對；非臨路宅則享有較佳寧靜度 。購屋族挑選時應親自實地觀察不同時段狀況，在價格與品質間取得最佳平衡 。