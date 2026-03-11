在寸土寸金的台北市，門牌面臨大馬路還是巷弄，身價大不同 。永慶房產集團透過實價登錄統計台北市 12 行政區數據，發現「臨路住宅」單價普遍高於「非臨路住宅」 。其中松山區價差高達 23.9% 奪冠，每坪價差甚至突破 20 萬元 。
松山、萬華、大同「大馬路第一排」最貴 2 成
觀察數據顯示，松山區臨路住宅平均單價為 108.3 萬元，巷弄內的非臨路宅則為 87.4 萬元，兩者價差高達 20.9 萬元，幅度居全台之冠 。永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，松山區擁民生社區、敦北商圈等精華地段，臨路宅多具備商業效益或景觀優勢，單價動輒破百萬，與巷弄宅落差明顯 。
排名第二與第三的則為萬華區（20.3%）與大同區（18.1%） 。這兩區發展較早，巷弄狹窄老舊且可能有安全疑慮，使得第一排臨路宅的優越性更加突出 。
預算族看過來！這三區選巷弄省不到 1 成
相較於蛋黃區，文山、內湖、士林、南港、中山及北投區的價差幅度均在 10% 以內 。以內湖區為例，兩者單價僅差約 7 萬元，主因該區住宅氛圍濃，購屋族對巷弄寧靜環境接受度高 。
最特殊的則是北投區，臨路與非臨路單價僅差 1,000 元，幅度僅 0.2% 。陳金萍解釋，北投受地形與溫泉等因素影響，臨路條件非決定價值的唯一標準 。
專家提醒：便利與寧靜的取捨
陳金萍提醒，臨路住宅具備交通便利、視野開闊等優點，但也需面對噪音與空汙；非臨路宅則享有較佳寧靜度 。購屋族挑選時應親自實地觀察不同時段狀況，在價格與品質間取得最佳平衡 。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
