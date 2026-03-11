我是廣告 請繼續往下閱讀

中東戰火持續，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）遭到伊朗威脅封鎖，全球能源供應面臨巨大不確定性。對此，美國北卡羅來納州共和黨眾議員哈里根（Pat Harrigan）提出一項法案，支持美國液化天然氣（LNG）輸往台灣，以確保台灣的能源供應免受中國威脅。哈里根今（11）日在個人X發文表示，「北京無需開一槍就能重創台灣，只需切斷其能源供應」。哈里根說明自己提出法案，旨在透過重新分配美國液化天然氣出口、以聯邦戰爭風險保險保護航道以及建立美台能源安全中心等措施，抵禦北京潛在對台灣的能源封鎖。哈里根強調，「如果嚇阻要有意義，就必須從加強防護那些對手所覬覦的弱點開始」，在伊朗戰爭擾亂全球能源貿易之際，強化台灣的能源安全至關重要。哈里根提出的「2026台灣能源安全與反禁運法案」（Taiwan Energy Security and Anti-Embargo Act of 2026）支持美國優先考慮對台灣的液化天然氣出口，鼓勵推動能源供應來源多元化及保障措施，另外也鼓勵美國與台灣在先進核能技術領域合作，包括小型模組化反應爐（small modular reactor）等等，以提供更可靠、較不易受外在環境干擾的基載電力。法案須經參、眾兩院表決通過，並送由總統簽署後方行生效。目前立法程序還在進行中，尚未進入國會院會審議階段。法案若順利通過，突顯出美國對台灣的支持不僅限於言詞，且更延伸到經濟安全層面。