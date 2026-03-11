我是廣告 請繼續往下閱讀

美國最高法院上月20日裁定美國總統川普（Donald Trump）所動用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收的大規模對等關稅措施「違憲」，然而川普上月21日宣布將提高至15%。根據TVBS民調中心最新調查結果顯示，51%民眾認為政府應該重新跟美國談判，30%民眾認為應該繼續送到立法院通過。川普先前對全球公布對等關稅，被美國最高聯邦法院判決違法，然而台灣此前經談判，雖從32%爭取到15%不疊加關稅，卻以台灣產業擴大對美投資、對美汽車開放市場等為代價；領軍談判的行政院副院長鄭麗君強調，攸關半導體產業的232條款不受影響，已與美方取得溝通，將持續爭取ART既有優惠待遇，並澄清此舉並非重啟談判。對此，根據TVBS民調中心調查結果顯示，51%民眾認為應該重新跟美國談判，認為應該繼續送到立法院通過的比例為30%，另外19%沒有表示意見。本次TVBS民調中心公布最新調查自115年2月 27 日至 3 月 6 日 晚間 18:30 至 22:00 進行，對象為 20 歲以上台灣民眾。調查採用市話、手機併用之雙底冊抽樣，由人員進行電話訪問，共成功取得 971 位 有效樣本（包含市話 495 位、手機 476 位）；在 95% 信心水準下，抽樣誤差控制在 ±3.1 個百分點 以內，本次調查經費來源為 TVBS。