監察院昨日公布最新一期廉政專刊，其中行政院副院長鄭麗君財產申報，與丈夫沈學榮存款、股票、事業投資，身家至少7億元以上。但有媒體人估算，沈學榮名下已信託的旺宏股票就有3417萬股，「價值達30億9921萬9千元」。沈學榮大有來頭，過去是科技新貴，目前為台灣居磁工業負責人，兩人因過去林義雄發起核四公投全國苦行結識，鄭麗君自認自己是怪咖，未料對方稱把苦行當作生日禮物，因而對沈有了深刻印象，兩人相識相戀，最後在2010宣佈喜訊。每每監察院公布廉政專刊，擔任公職的鄭麗君總會是登上媒體版面，因與丈夫沈學榮身價不凡，昨日最新廉政專刊揭露，鄭麗君與沈學榮名下包括台北市大安區2筆土地、6筆建物，此外在內湖則有2筆土地、3筆建物，存款為1919萬9614元，沈學榮雖有債務1億5300萬元，ˊ然而事業投資金額達4億975萬元，另有總值3億4170萬元的旺宏股票交付信託。沈學榮擔任台灣居磁工業負責人，該公司主要生產軟磁鐵粉芯等電子基礎零件，公司資本額也從創立初期1千萬，到2017年增加到2億1900萬元。行事作風極為低調，也鮮少在媒體前露面。至於兩人結識過程同樣戲劇化，2009年民進黨大老林義雄發起核四公投全國苦行，當時鄭麗君擔任該運動發言人，沒想到卻在這場運動中遇見了人生伴侶。鄭麗君過去曾表示，自己就是個怪咖，當時認識沈學榮，對方則說參加苦行是想送自己一個生日禮物，讓鄭麗君不禁想會把苦行當生日禮物的人，肯定也是個怪咖，因而對沈有了深刻印象，兩人相識相戀，最後在2010宣佈喜訊，因交往期間保密到家，讓黨內人士都驚呼不已。