台北市前副市長李四川請辭，投入新北市長選戰，台北市政府今（11）日迅速發布人事令，由原任秘書長李泰興升任副市長，原任副秘書長的王玉芬升任秘書長。國民黨台北市議員詹為元今（11）日在臉書指出，北市府新的人事命令，從市政發展角度出發，整體規劃著重專業與市政需求，對台北市未來發展有正面助益。詹為元表示，李泰興具有財政背景，過去擔任秘書長期間已熟悉各局處政務。他認為，市府在人事安排上，可能與《財政收支劃分法》改革及未來統籌分配款的分配與運用有關。在中央財政資源分配仍存在不確定性的情況下，具財政專長的副市長，可協助市府在財政紀律與資源配置上做出更審慎的規劃。詹為元也提到，王玉芬出身都市發展體系，長期關注城市規劃議題。他指出，台北市目前面臨老舊建物更新等都市發展挑戰，市府由具都市更新與城市規劃專業背景的人士擔任秘書長，有助於統籌各局處協調與推動都市規劃相關政策，加速都市更新進程。此外，詹為元指出，新任副秘書長林士斌具有工程專業背景，與副市長張溫德及秘書長王玉芬等人，皆具工程或建設相關經驗，未來可延續李四川時期的公共工程政策規劃，維持台北市公共建設發展的穩定。詹為元也提到，全球AI大廠未來將在士林區設點，讓士林區長的角色更加重要。對於青年局副局長董晉曄轉任士林區長，他認為除了協助地方行政與企業溝通外，也需要具備國際視野與行銷能力，以因應國際企業進駐帶來的發展機會。詹為元總結，此次市府人事名單雖然未必都是一般民眾熟知的人物，但多數都是從基層公務體系逐步歷練而來，顯示市府在人事布局上著重專業與實務經驗，希望穩健推動市政發展，為台北市未來奠定良好基礎。