世界棒球經典賽（WBC）台灣隊長陳傑憲左手指骨裂仍奮戰，引發全民關注。大甲李總醫院副院長、骨科主治醫師王芳英提醒，運動員的拚勁令人敬佩，但一般民眾受傷務必「徹底休息」，否則恐造成不可逆傷害。日前一名長期從事清潔工作的61歲吳姓婦人，因膝傷長年忍痛僅靠止痛藥支撐，導致膝關節嚴重變形，最終在接受「微創雙膝人工關節置換術」後，才重拾行走能力。吳姓婦人從事清潔業15年，需長期站立、搬運重物。初期膝蓋不適時僅吃消炎止痛藥，直到某天下班突然跌倒、無法站穩，甚至需靠助行器才能勉強移動。醫師王芳英檢查發現，患者患有嚴重退化性關節炎，且因軟骨脫落至關節腔內，磨損極其嚴重。王芳英指出，許多患者因擔心術後長短腳或二次手術痛苦，常選擇拖延。該院微創人工膝關節中心透過術前精密評估，確保患者心肺功能與麻醉安全，並採行微創手術。吳婦術後隔天即可下床，第三天便能練習爬樓梯復健，大幅降低長期臥床的併發症風險。王芳英強調，「膝關節也需要休賽季」。無論是職棒選手還是重訓青年，若發生軟骨損傷、骨裂或韌帶受傷，必須給予肌力恢復的時間。他也呼籲高齡患者，痛就要醫，切勿等到關節嚴重變形才求診，以免影響生活品質。