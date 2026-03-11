珍艾碧絲旗下開放世界 ARPG《赤血沙漠》將在台灣時間3月20日發售，今（11）日珍艾碧絲公布在不同平台下，硬體配置對應的遊戲效能與建議設定，包括 PC、PS5、Xbox Series、macOS 及 ASUS ROG Ally 掌機等。
《赤血沙漠》PC版硬體要求
珍艾碧絲表示，《赤血沙漠》在 PC 顯示卡最低規格需求為 AMD Ryzen 5 2600X 或 Intel i5-8500 CPU，以及 AMD Radeon RX 5500 XT 或 NVIDIA GeForce GTX 1060 ；建議規格則為 AMD Ryzen 5 5600 或 Intel i5-11600K CPU，以及 AMD Radeon RX 6700 XT 或 NVIDIA GeForce RTX 2080 等級顯示卡。
PC 版本遊戲共提供包含「最低、低、建議、高、極高」等畫質，玩家若想體驗「極高（Ultra）」畫質、原生 4K 60 FPS 效能，必須配備 NVIDIA RTX 5070 Ti 或 AMD RX 9070 XT 等級顯卡，但考量到遊戲為開放世界環境，不管為何種配備，皆需使用 SSD。
《赤血沙漠》家用主機硬體要求
《赤血沙漠》在家用主機平台共提供「效能、平衡、畫質」三種圖像模式，其中 PS5 在「平衡」與「畫質」模式中，玩家可透過 4K 升級解析度環境下分別提供 40 FPS 與 30 FPS 支援； PS5 Pro 則可透過 AI 升級技術「增強 PSSR 影像品質。」
《赤血沙漠》 Xbox Series X 規格與 PS5 標準版相近，提供 1080p / 60 FPS 效能模式和提升解析度 4K 的 30 / 40 FPS 選項；Xbox Series S 效能模式僅達 720p / 40 FPS，畫質模式為 1080p / 30 FPS，且不支援光線追蹤。
《赤血沙漠》掌機、mac硬體要求
《赤血沙漠》ROG Ally 標準版，在可以達到 720p / 40 FPS 的效果；ROG Ally X 效能模式則可達 1080p / 60 FPS，畫質模式則為 1080p / 30 FPS。
Mac 則是支援 macOS 15.0 以上系統，至少需要 16 GB RAM；最低配備為 Apple M2 Pro、M3 或 M4 晶片，目標解析度為 720p 至 900p；M3 Ultra 或 M4 Max 等高階配置可達 4K。
資料來源：《赤血沙漠》官網
