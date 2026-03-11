一名來台當交換學生的澳洲男子Alex Shorey，2023年因誤食老鼠藥差點魂斷異鄉，檢警追查，Alex的楊姓台灣女友涉嫌3度以老鼠藥下毒，以殺人未遂罪起訴，台北地院今天開庭並傳喚Alex來台作證，他坦承與補習班的雇主Elly發生過性行為而且瞞著楊姓女子，楊女可能因此嫉妒。根據了解，Elly當年不滿新聞形容她與Alex關係匪淺，曾要求某家媒體公開道歉，如今Alex遠渡重洋供出的證詞卻徹底打臉她。
Alex在庭上表示，2023年1月認識楊姓女子，知道她忘不了剛過世的丈夫，所以希望兩人是開放式關係，對外不用公開彼此身分。Alex每週見楊女3次，約會、看電影、發生性行為。
Alex來台3年除了學中文，也在補習班教英文，今天他證實曾和當時的老闆Elly約會、做愛，Elly有去過他大安區住處煮飯；Alex沒跟楊姓女子提到跟別人交往，楊女有問過Elly跟他是什麼關係？他回答雇主，但楊女知道不只是這樣，並因此感到受挫、氣憤，可能有點嫉妒。
Alex說，沒讓楊姓女子看他跟Elly的合照，不過楊女知道他的手機密碼。
依據北檢起訴，2023年1月甫喪夫的楊姓女子為了尋求慰藉，在語言交換學習的臉書社團結識Alex Shorey。Alex在3月20日結束學程後，決定提前回澳洲，楊女為挽留Alex，在3月24日、4月中、4月30日到5月2日之間共3度以老鼠藥摻入飲食意圖殺害Alex，甚至阻止醫院安排Alex轉到加護病房，導致他病情反覆、險些喪命，檢方於2024年12月偵查終結，以殺人未遂起訴楊姓女子並求處8年。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
