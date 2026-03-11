我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曾來台3年學中文的澳洲交換學生Alex Shorey返台作證，和本案被告楊姓女子是開放式關係，他沒有對楊女坦承曾和補習班女雇主發生性行為。（圖／記者劉松霖攝）

▲澳洲交換學生Alex Shorey的女雇主Elly，3年前不滿台灣媒體形容兩人關係匪淺，曾要求公開道歉，但Alex出庭證詞打臉Elly。（圖／記者劉松霖攝）

一名來台當交換學生的澳洲男子Alex Shorey，2023年因誤食老鼠藥差點魂斷異鄉，檢警追查，Alex的楊姓台灣女友涉嫌3度以老鼠藥下毒，以殺人未遂罪起訴，台北地院今天開庭並傳喚Alex來台作證，，楊女可能因此嫉妒。根據了解，Alex在庭上表示，2023年1月認識楊姓女子，知道她忘不了剛過世的丈夫，所以希望兩人是。Alex每週見楊女3次，約會、看電影、發生性行為。Alex來台3年除了學中文，也在補習班教英文，今天Alex說，沒讓楊姓女子看他跟Elly的合照，不過楊女知道他的手機密碼。依據北檢起訴，2023年1月甫喪夫的楊姓女子為了尋求慰藉，在語言交換學習的臉書社團結識Alex Shorey。Alex在3月20日結束學程後，決定提前回澳洲，楊女為挽留Alex，在3月24日、4月中、4月30日到5月2日之間共3度以老鼠藥摻入飲食意圖殺害Alex，甚至阻止醫院安排Alex轉到加護病房，導致他病情反覆、險些喪命，檢方於2024年12月偵查終結，以殺人未遂起訴楊姓女子並求處8年。