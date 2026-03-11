我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨創黨主席柯文哲因京華城、政治獻金等案，被限制出境、出海。柯妻陳佩琪日前表示，大兒子柯傅堯從日本東京大學博士班畢業，想和柯24日共赴日本，希望聲請暫時解除境管，此舉引發外界質疑，柯文哲恐有逃亡疑慮。然而柯文哲在直播中卻說畢業典禮是4月26日，連帶民眾黨發文第一時間也寫錯日期。對此，網紅四叉貓狠酸，「柯傅堯根本沒邀請柯文哲去參加畢業典禮」。陳佩琪日前在《千秋萬事》專訪中表示，大兒子的日本教授寫信來問是否出席，她不想讓兒子的期待留有遺憾，但柯文哲因有些法律上的問題，要看能不能向法院聲請出國，就循正常程序聲請試試看。柯文哲7日到出席活動時也鬆口，「陳佩琪很希望我去，下周一再跟法院聲請，看看法官意見」，並委任律師9日上午9時30分，向台北地院提呈聲請解除限制出境出海狀。然而四叉貓抓包，柯文哲在直播中說，大兒子的畢業典禮是4月26日，但根據網站查詢結果，東京大學研究所畢業典禮是2026年3月24日，四叉貓認為，柯傅堯根本沒有邀請柯文哲參加畢業典禮，全部都是陳佩琪在作怪，而且柯文哲連柯傅堯幾月幾號畢業典禮都講錯，「ㄋㄊㄇ跟我說柯文哲很重視他兒子的畢業典禮？」另外根據東大的網站顯示，2026年3月24日是東京大學研究所畢業典禮，學生家長只能坐在御殿下記念館地下二樓看影像轉播，且有直播連結，在台灣也可以觀看。