清明祭祖時節將至，為維護民眾掃墓安全並嚴防公墓火警，台中市政府提前啟動清明防火整備作業。民政局長吳世瑋指出，市府今年祭出「公墓除草清運、墓道拓寬、數位導航及科技巡查」四大措施，並首度整合民政、消防與環保局處成立「空拍機聯合稽查小組」，透過高空即時監控掌握火源，全力打造安心祭祖環境。吳世瑋表示，公墓火警多發生於清明期間，市府已提前完成全市 149 處公墓的「割、集、清」除草清運作業，並建立「巡檢督導機制」，要求雜草砍伐後兩日內必須清運完畢，徹底清除墓塚後方與邊坡死角。此外，針對 11 處重點公墓進行墓道拓寬，除提升人車通行安全性，更確保消防車輛能於緊急時刻迅速進出。為提升祭祀便利性，市府今年推出全國首創的「台中市清明掃墓數位地圖」。民眾可透過「台中通 APP」或掃描 QR Code 進入 Google 專案地圖，精準查詢全市 197 處消防水袋取水點及 239 處紙錢集中處。此舉旨在讓民眾提前規劃路線，就近取水備用並集中紙錢，共同維護墓區整潔。在監控機制方面，市府今年強化跨局處協作，運用空拍機進行高空巡查，針對燃燒雜草、亂丟菸蒂或違規燃放爆竹等行為加強稽查。吳世瑋特別提醒，去年清明期間共查獲 19 件違規用火並依法開罰，顯見仍有民眾存有僥倖心理。依據「消防法」規定，違規引火最高可處新台幣 3,000 元罰鍰；若不慎引發火警，更可能觸犯「刑法」公共危險罪。市府呼籲民眾務必落實「四不一要」原則：除草不用火、菸蒂不亂丟、紙錢不燃燒、爆竹不燃放、垃圾要帶走，以科技配合自律，守護山林安全。