▲醫師說，許多患者切除乳房，但後續與孩子擁抱時都無法好好感受，也讓醫界關注感覺重建的重要性。（圖／記者吳翊緁攝）

切除乳房「回家抱孩子沒感覺」 醫：關注感覺重建重要性

揪出早期乳癌比鄰近國家少 醫：篩檢比例仍低於韓國

乳癌為台灣女性癌症發生率第一名，每年新增近1.8萬名個案。許多患者治療過程中需接受乳房切除手術，再進行乳房重建恢復自然外觀，但術後乳房感覺喪失一直是未解難題。林口長庚醫院顯微重建整形外科團隊透過「乳房神經重建」，改善乳房皮膚及乳頭感覺功能，研究成果已刊登於頂尖國際期刊。藝人許維恩罹患乳癌，並進行乳房切除。林口長庚醫院顯微重建整形外科主任黃嫆茹提到，需要乳房全切除的，包括腫瘤相對乳房過大、多發性腫瘤、瀰漫性鈣化點、無法接受局部切除與放射線治療者、高風險病患，如帶有BRCA1、BRCA2基因、局部切除後邊緣持續受腫瘤侵犯、或是病人個人選擇。黃嫆茹表示，顯微重建整形外科醫師做乳房重建時，有許多素材可運用，包括義乳或自體組織重建等。但乳房切除時，不僅切掉乳房組織，其實也切掉穿過乳腺的「乳房感覺神經」；只是在切除當下，感覺神經就已經斷掉，即便已經做了重建，但手術側皮膚失去觸覺、冷熱與疼痛感。有些患者因靠近電暖器、使用熱水袋或洗澡水溫過高而受傷，卻無法即時察覺。黃嫆茹說，感覺神經裡有很多交感神經的成分在裡面，而交感神經是調控皮膚的油脂的分泌、毛囊生長的正常化。若此時神經斷掉，油脂的分泌也不足，毛囊的生長不正常，皮膚就不是健康的皮膚。黃嫆茹指出，臨床上常會看到，做完全乳房切除後的皮膚，常有一些慢性濕疹、慢性傷口，也意味著神經斷掉。也有切除乳房的患者回家後，原先對手術的期待是，切除乳腺就不會發生乳癌，做了重建，義乳會比原先乳房更為飽滿。黃嫆茹說，但有些人發現身體、胸部是麻的，甚至孩子靠近自己、跟自己擁抱時，都不太能感受到。「這也讓整形外科醫師再度關注感覺重建的重要性。」黃嫆茹表示，神經重建在乳房重建中一直沒有被廣泛地採用，主要與手術結果相對不那麼穩定、還有技術困難度等有關。林口長庚乳房重建團隊自2019年起發展乳房神經重建技術，至今超過350例成功案例。林口長庚醫院顯微重建整形外科醫師張乃仁表示，手術中重建醫師會尋找被切斷的神經分支，利用自體肋間神經移植，在顯微鏡下延長感覺神經並接至乳頭基部，使神經重新生長並逐步恢復感覺功能。重建後長期追蹤也發現，乳頭以及乳房皮膚的感覺可回復到接近健康側的乳房。林口長庚乳房重建研究團隊針對132名接受乳頭保留乳房切除手術的患者進行前瞻性比較。結果顯示，接受神經重建患者相較沒有接受神經重建的患者，不管在滿意度、心理社交健康與性生活品質上的評分均顯著提升，且皮膚發炎、搔癢、濕疹與不適等去神經化症狀明顯減少。客觀感覺測試亦證實，感覺恢復程度與生活品質評分呈現顯著相關。研究成果刊登於2025年5月外科領域的頂尖國際期刊「國際外科雜誌(International Journal of Surgery)」。林口長庚醫院一般外科及乳房外科主治醫師周旭桓表示，國人乳癌篩檢、乳房攝影的歷史已經有10年以上，但45歲至74歲的婦女前往篩檢的比例僅約30%；遠低於韓國的60%。因此在揪出早期乳癌的比例相較於鄰近國家較少。周旭桓表示，即便開刀仍可能有隱藏乳癌，都不要輕忽。醫師指出，早期乳癌治療可做部分切除加放射線治療，或是選擇全切除；一般而言，早期乳癌的對側乳房不需要切除，因此早期發現對於預後都很好。