洛杉磯湖人今（11）日在主場迎戰西區強權明尼蘇達灰狼，儘管當家球星詹姆斯（LeBron James）因傷持續缺陣，但湖人靠著後場雙槍唐西奇（Luka Dončić）與里夫斯（Austin Reaves）在下半場爆發，終場以120：106擊潰對手。這不僅是湖人的三連勝，更完成了本賽季常規賽對戰灰狼的橫掃，戰績也升到反超灰狼，上升到西區第四。本場賽前的最大亮點莫過於唐西奇與灰狼少主愛德華茲（Anthony Edwards）的「新王對決」。雖然唐西奇開局手感冰冷，首節僅10投2中，但隨著比賽進行，他展現了頂級球星的調整能力。全場唐西奇24投11中，狂轟31分、11籃板、11助攻的大三元數據，這也是他生涯第89次大三元，繼續穩坐NBA歷史第7位。反觀灰狼一哥愛德華茲今日表現低迷，全場15投僅2中，三分球更是只有10投1中，僅靠罰球拿到14分、4助攻，正負值-15更是全場最差。在兩人的對決中，唐西奇無論在個人數據還是帶動隊友方面都堪稱完勝。兩隊上半場打得難分難解，以45：45戰平。進入下半場後，湖人後場雙槍找回準心，特別是里夫斯。他在上半場僅得2分的情況下，於第三節單節爆砍16分，全場繳出31分、7籃板、8助攻的準大三元演出。湖人在第三節打出39：23的攻勢，單節淨勝16分一舉奠定勝局。此外，湖人中鋒艾頓（Deandre Ayton）也頻頻「吃餅」，貢獻14分、12籃板的雙十表現；新援肯納德（Luke Kennard）則扮演替補奇兵，以8投5中的高效產出挹注10分，幫助湖人在末節一度將領先擴大至23分，讓灰狼提前撤下主力認輸。灰狼隊方面，蘭德爾（Julius Randle）上半場砍下12分試圖續命，但下半場完全熄火僅得2分。在愛德華茲與蘭德爾雙雙失準的情況下，灰狼無力抵抗湖人的流暢進攻。灰狼在輸掉此役後沒有喘息時間，明日將背靠背客場挑戰洛杉磯快艇。快艇目前擁有狀態正盛的雷納德（Kawhi Leonard），以及逐漸融入體系的加蘭（Darius Garland）與馬瑟林（Bennedict Mathurin），對處於連敗邊緣的灰狼來說，如何快速調整心態與體力將是關鍵。