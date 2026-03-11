我是廣告 請繼續往下閱讀

現年80歲的高齡製毒師張文忠，過去因製造第三級毒品「芬納西泮」遭法院重判5年6個月，但他卻在2016年潛逃至菲律賓，怎料，他又因在當地持有3公斤安非他命，遭到菲國警方逮捕入獄，直至今年2月才服刑完畢。今天中午，張文忠由駐菲律賓法務秘書及刑事局專案人員押解，搭乘星宇航空班機回台，預計下午2時5分抵達桃園國際機場，調查局將在訊後將他解送高雄地檢署歸案，正式結束長達10年的海外逃亡生涯。檢警調查，2013年12月，張文忠與具有打錠技術的王男、提供原料的曹男勾結，在屏東縣滿州鄉設立製毒工廠，大規模生產三級毒品、一粒眠原料「芬納西泮」，遭調查局南機站偵辦並移送高雄地檢署，依共同製造第三級毒品罪起訴。案經法院判處有期徒刑5年6個月，然而，張男竟在訴訟期間搭機潛逃出境至菲律賓，高雄地檢署隨後於2018年1月31日發布通緝，調查局並於同年11月將其提列為外逃對象。據了解，2018年10月1日張文忠在馬尼拉商圈因持有約3公斤、市值約新台幣1100萬元的安非他命，遭菲律賓緝毒署當場逮捕。為防其潛逃他國，調查局駐菲組迅速提供資訊，並請求菲國移民局於偵審後遣返。刑事局指出，張男在菲國服刑至2026年2月期滿，駐菲代表處積極敦促菲方儘速完成驅逐出境作業。菲方最終同意於2026年3月11日配合執行遣返。張男於今日上午11時50分由專案人員押解，搭乘星宇航空班機從馬尼拉起飛，預計下午2時5分抵達桃園國際機場，隨後將解送高雄地檢署歸案。