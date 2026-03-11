我是廣告 請繼續往下閱讀

買特斯拉變股東：10 股股票大獎與時間限制全公開

▲Tesla 在台 10 周年限時活動開跑，只要於本季度（3/31前）完成新車交付，即有機會抽中 10 股 Tesla 股票，變身特斯拉股東。（圖／特斯拉提供）

全台唯一解構版 Model Y 深入未來智能科技

▲Tesla Museum 現場展示與 Tesla 車輛共享 AI 技術的「第二代 Optimus 人形機器人」，揭示特斯拉從電動車商轉型為 AI 機器人公司的未來藍圖。（圖／特斯拉提供）

北台灣最大服務據點 南港展館免費預約參覽

Tesla Taiwan 今 （11）日宣布，全台首間「Tesla Museum」於台北南港服務體驗中心揭幕 。適逢品牌進入台灣市場 10 周年，官方特別針對本季度完成新車交付的車主，推出限時抽獎活動，有機會獲得 10 股特斯拉（Tesla, TSLA）股票 。Tesla 台灣推出【十年一載｜Tesla 從不設限】活動慶祝十周年 ：凡於 2026 年 1 月 1 日至 3 月 31 日期間完成新車交付並登記，即有機會獲得 10 股 Tesla 股票（名額 1 名）。以計算，獎項市值約追蹤官方 Facebook、Instagram 與 LINE 帳號並登記，將抽出 3 名得獎者，各獲 NT$5,000 元 之線上商店商品 。Tesla Museum 選定台北南港設立首間博物館形式展間 ，提供更具深度的觀展體驗 ：現場展出台灣唯一全解構 Model Y ，民眾可深度檢視車體高剛性結構、電動傳動零件與電池底盤的極致安全設計 。展出與車輛共享 AI 技術的第二代 Optimus 人形機器人 、第四代 V4 超級充電座 ，以及 Tesla 全產品生態系藍圖 。現場可一睹 FSD 全自動輔助駕駛系統沿革及 OTA 遠端軟體更新紀錄 。南港服務體驗中心為目前北台灣最大據點，具備全台最高維修量能（23 個維修工位） ，並提供新車展示、認證中古車與換購諮詢 。Tesla Museum 即日起開放，並歡迎企業團體、教育單位預約專人導覽 。