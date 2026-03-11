我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與以色列針對伊朗的打擊行動，使得伊朗隊荷姆茲海峽船隻展開無差別攻擊，油價與能源出現風險，油價近一周高漲後出現劇烈跌幅震盪，漲勢是否持續仍待觀察。美媒引述專家看法表示，若衝突持續，可能會擾亂2種晶片製造元素的供應，而能源成本上升也可能衝擊到去年下半年以來成長迅猛的韓國三星和SK海力士的獲利。根據CNBC報導，美國與以色列針對伊朗的戰爭，使各方開始關注中東國家在複雜且精密的半導體供應鏈中所扮演的角色。分析人士警告稱，若中東衝突持續時間拉長，可能影響半導體產業取得關鍵材料，同時成本上升也可能打擊晶片需求，而晶片正是推動人工智慧熱潮的核心。報導引述SemiAnalysis記憶體分析師Ray Wang的看法表示，長期的區域衝突可能干擾晶片製造商在原料採購方面的運作，例如氦與溴等關鍵原料。他也補充，目前看來影響有限，但若衝突持續，最終仍可能造成供應中斷，或迫使業者調整關鍵材料的來源。路透也提到，韓執政黨國會議員金永培上週表示，伊朗危機若持續延燒，將擾亂來自中東的氦等關鍵材料供應，且因能源成本飆升，恐導致晶片價格上漲。美國地質調查局資料，卡達生產全球超過三分之一的氦供應。氦在晶片製造過程中用於環境散熱，也用於先進光刻技術等環節，而。因為關鍵航道荷姆茲海峽處於封閉狀態，將氦從中東運往全球各地的運輸也可能變得困難；氦氣諮詢公司Kornbluth Helium Consulting總裁柯恩布魯斯(Phil Kornbluth)告訴CNBC，如果荷姆茲海峽長時間關閉，全球超過25%的氦供應將被迫退出市場。目前很難想像氦生產不會停擺，他認為至少會有兩到三個月，而整個氦供應鏈恢復正常可能需要四到六個月。此外，報導還引述美國地質調查局資料，全球約三分之二的溴產量來自以色列與約旦。CNBC指出，三星與SK海力士是全球兩大記憶體晶片製造商，由於AI需求爆發，加上超大型雲端公司投入數千億美元建設基礎設施，全球記憶體晶片供應大量流向這些專案，導致記憶體短缺並推升價格至前所未見的高位。這也推動三星與SK海力士獲利強勁，股價在過去約九個月大幅上漲，而這波漲勢主要建立在AI基礎設施建設熱潮之上。但成本上升與需求可能轉弱的風險可能出現。研究調查機構Counterpoint Research研究總監MS Hwang表示，如果供應鏈不穩定導致記憶體價格持續上升，同時能源帶動的營運成本也攀升，資料中心客戶可能會減少資本支出與半導體需求。晨星分析師Jing Jie Yu則認為，若戰爭持續，可能會延遲AI基礎設施建設，並拖累沒有長期合約保障的傳統DRAM產品，這可能導致DRAM價格走弱與營收低於預期。長期戰爭也會因能源成本與缺乏關鍵穩定材料，導致良率下降，推高整體生產成本。