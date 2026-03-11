我是廣告 請繼續往下閱讀

中職會長蔡其昌任期將在明年卸任，有網友擔心，若下任中職會長由國民黨立委洪孟楷擔任，恐會影響到「TEAM TAIWAN」周邊。對此，蔡其昌今（11）日下午受訪時坦言，確實很多球迷關心，但大家先不用去揣測。2026年世界棒球經典賽（WBC）台灣隊雖無緣晉級複賽，但場上奮戰精神感動全台，球隊於昨晚搭機返台，蔡其昌為感謝全體人員的辛勞，宣布除了大會既有獎金外，將額外加碼發放500萬元獎金，犒賞教練、球員與全體後勤團隊。民進黨下午舉行中常會，蔡其昌會前受訪時表示，聯盟準備500萬的獎金，要感謝這些辛苦的選手，在經典賽全力以赴，沒有一場是放棄的，打了一個感動所有國人的比賽。對於有球迷擔心，下屆會長若由洪孟楷擔任，會不會影響「TEAM TAIWAN」周邊，蔡其昌坦言，球迷很關心，印象中以前大家對會長是誰不太在意，但這幾年來，球迷都很熱情，很在乎誰要當會長。蔡其昌說明，大家先不用去揣測，聯盟的會長產生就是六個球團的老闆邀請，因此沒有登記參選、誰表態的問題，這些都沒意義，除非被邀請者不要。外界關注台灣隊老將陳冠宇宣告將結束國家隊生涯，總教練曾豪駒（龍貓）也宣布畢業，對於未來總教練人選，蔡其昌說，不只他們兩個要畢業，他也要畢業，他的任期是明年3月左右，而下次的國際賽2027年的11月，也就是12強，現在改名叫16強，要請新任的會長認真尋找一下總教練的人選。蔡其昌提到，他一直很感謝龍貓總教練，一群教練團陪他征戰各地，很感謝他們付出，但下一位會長有其布局、想法，應給予尊重。