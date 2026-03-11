我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳舒怡致詞提出專業、同理心、團隊作戰作為對於未來的三個期許。（圖／記者劉松霖攝）

▲陳舒怡（後排右四）從司訓所40期結業，曾辦過東森集團總裁王令麟行賄典獄長、前陸委會副主委張顯耀、退役將領高安國及民進黨前黨工黃取榮多件共諜案。（圖／記者劉松霖攝）

曾偵辦共諜案的高檢署檢察官陳舒怡，2個月前遭中國國台辦點名為「台獨打手幫凶」，恰好同日法務部公布20人檢察長遴選名單，陳舒怡也在名單中，後續順利獲得法務部部長圈選接任花蓮地檢署檢察長，今天上午正式交接，這是陳舒怡捲入「台獨打手事件」後首度對外正式發言，她對於檢察長的職責提出三個期許：專業是檢察官的底氣、以同理心溫潤法律的剛硬、最好的團隊是彼此的後盾。今年1月7日國台辦公布「台獨打手幫凶」名單，起訴「綠營共諜案」的陳舒怡赫然在列，當時法務部回應，境外勢力企圖以政治術語、不實指控等惡質手段干預台灣司法主權，檢察官依法執行職務受法律保障，法務部絕對予以支持，嚴正譴責任何恫嚇台灣司法官的行徑。陳舒怡是司法官訓練所（現已改制司法官學院）第40期結業，任職台北地檢署期間，偵辦過東森集團總裁王令麟行賄台北監獄典獄長案、前陸委會副主委張顯耀共諜案（未起訴），升上高檢署之後，曾辦共諜案層級最高的退役將領高安國、民進黨前黨工黃取榮共諜案。派任檢察長之前，陳舒怡擔任高檢署「重大國家安全及社會秩序案件督導小組」執行秘書，扛起檢警調海巡軍方等國安團隊的聯繫窗口。今日檢察首長交接典禮上，陳舒怡致詞表示，她第一次參加檢察長交接典禮，這是承擔責任的開始，也是蛻變的開始，過去當檢察官時，就是要把手上的每一個案件辦好，但從現在開始，不再只是一個個案件的完成，而是如何帶領團隊落實檢察工作。陳舒怡提到，對於未來有三個期許，她認為檢察官必須持續精進專業知能，唯有精準蒐證與嚴謹法律分析論證，才禁得起法院的檢驗；她強調檢察官應保有同理心，站在民眾的角度看問題，成為「有溫度的專業執法者」；她還說檢察工作從來不是英雄式的單打獨鬥，「一個人走得快，一群人走得遠」，她期許自己能做同仁最堅實的後盾，全署上下合力事事通。