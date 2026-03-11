3月新品手搖飲料搶先看！迷客夏表示，今（11）日「焦糖茶沙龍」系列開賣，焦糖雲朵拿鐵、鹽味焦糖伯爵拿鐵、焦糖脆奇紅茶「2杯99元」優惠；KEBUKE可不可熟成紅茶表示，正式更名為「可不可熟成茶行」，全新「茶花烏龍」系列，推薦生茶烏龍厚乳、茶花烏龍梅等5款飲料搶先曝光，預計3月17日上市。
迷客夏：新品「焦糖茶沙龍」今開賣！「2杯99元」手搖飲料優惠
迷客夏表示，掌握茶飲精品化趨勢，以茶沙龍概念重新詮釋手搖飲，今3月11日「焦糖茶沙龍」多層次茶飲全新亮相；還攜手人氣可麗露品牌「花磚甜點」，外酥內軟的可麗露沾裹奶霜，迸發焦糖化香氣好誘人。
迷客夏首波主打3款新作，從經典純茶到聚焦奶霜，以娜杯紅茶為基底的「焦糖雲朵拿鐵」融合綠光鮮奶，頂層覆蓋焦糖奶霜並撒入焦糖脆奇；「鹽味焦糖伯爵拿鐵」在濃郁鮮奶中散發伯爵紅茶獨有的佛手柑香氣，鹹甜風味成亮點；「焦糖脆奇紅茶」則以大正紅茶為基底，喝得到濃厚卻清爽的淡淡決明子香氣。
迷客夏新品三大優惠搶先看：
1、3月11日（三）至3月19日（四）：一般門市現場購買「焦糖雲朵拿鐵」優惠價65元。
2、3月11日（三）至3月31日（二）：一般門市現場購買「焦糖茶沙龍」系列飲品，單杯享聯名限定價59元可加購花磚「原味可麗露」乙顆。
3、3月20日（五）至3月26日（四）：一般門市現場購買焦糖脆奇紅茶加鹽味焦糖伯爵拿鐵或焦糖雲朵拿鐵2選1，享限定品項「1+1優惠價99元」。
官方預告，4月1日（三）將接力登場「茶奇諾（Teaccino）」系列，概念源自Cappuccino，結合「Tea」與「-ccino」為核心靈魂，以琥珀烏龍為基底的東方Teaccino「琥珀奇諾」，炭焙氣息搭配焦糖奶泡喝出咖啡館拿鐵的成熟風味；而Babyccino「寶包奇諾」，則以濃醇奶香與柔交織焦糖甜韻，提供無咖啡因的選擇。
可不可熟成紅茶改名了！全新「茶花烏龍系列」3/17開喝
KEBUKE可不可熟成紅茶表示， 不再只是紅茶專門，正式更名為「可不可熟成茶行」，要將擅長的熟成工藝延伸至全茶系。首波新作以香水工藝打造的「茶花烏龍系列」，標榜如調香般讓手搖飲料散發前、中、後調層次香氣。
5大新品推薦「生茶烏龍厚乳」中杯69元、「茶花烏龍梅」中杯50元／大杯60元，還有「茶花烏龍多多」中杯50元／大杯60元、「茶花烏龍厚乳」中杯59元／大杯69元、「茶花輕焙烏龍」中杯45元／大杯50元，搶先曝光。
資料來源：迷客夏、KEBUKE可不可熟成紅茶
