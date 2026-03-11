我是廣告 請繼續往下閱讀

▲該輛車沿途多次違規駕駛，包括闖紅燈9次、逆向行駛8次等，最高可罰12萬9000元。（圖／警方提供）

新北市新莊區今（11日）上午7時許正值上班尖峰時刻，有一輛車違停於民安西路一帶且駕駛神色有異遭到眼尖的員警盤查。駕駛起初假裝配合，而後竟直接加速逃離現場，一路違規往桃園方向逃離。警方尾隨待機及掌握過程約13公里，發現該車一共有19項交通違規行為，最高可罰新台幣12萬9000元，相當驚人；另調閱沿線監視器畫面積極追查駕駛人身分，後續依刑法公共危險罪偵辦。據了解，新莊分局光華派出所員警當時正在新莊區民安西路一帶執行勤務，發現一輛小客車違停於路旁，且駕駛明顯眼神躲避、行跡可疑，員警驚覺有異上前盤查。怎料，於盤查過程中駕駛假意配合，而後竟直接加速逃離現場。現場員警立即通報線上警力協助攔截圍捕，發現該車沿新莊區成功街、光明路行駛，續往樹林區保安街、中正路及大同山一帶逃逸，最後往桃園方向離去。此外，更發現該車沿途多次違規駕駛，包括闖紅燈9次、逆向行駛8次、危險駕駛、拒絕接受稽查而逃逸，警方尾隨待機及掌握過程約13公里，發現該車共涉及19項交通違規行為，依法累計最高可處新台幣12萬9000元罰鍰。由於當時沿線道路人車往來頻繁，警方為避免追逐造成交通危險，經綜合評估後停止追緝，全程未造成員警、民眾或其他車輛損害，目前已掌握涉案車輛資訊，全案依道路交通管理處罰條例製單舉發外，另依刑法公共危險罪偵辦。