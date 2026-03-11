我是廣告 請繼續往下閱讀

監察院昨日公布最新一期廉政專刊，其中行政院副院長鄭麗君財產申報，與丈夫沈學榮存款、股票、事業投資，身家至少7億元以上。但有媒體人估算，沈學榮名下已信託的旺宏股票就有3417萬股，「價值達30億9921萬9千元」。沈學榮大有來頭，過去是科技新貴，目前為台灣居磁工業負責人，《NOWNEWS今日新聞》整理沈學榮的背景，帶您一次看。沈學榮是一位資深的科技業企業家，在科技產業界深耕多年，主要經營領域集中在電子元件與材料，擔任台灣居磁工業負責人，該公司主要生產軟磁鐵粉芯等電子基礎零件，公司資本額也從創立初期1千萬，到2017年增加到2億1900萬元。國民黨2024年召開記者會指控，準行政院副院長鄭麗君的先生沈學榮，透過子公司「東莞方策」當「白手套」西進中國「賺紅錢」。對此，鄭麗君透過辦公室回應，類似這樣對她家人的攻擊，已經不是第一次，過一段時間就舊飯重炒，過去她已說明，先生與她2010年結婚後，不曾再到中國，2012年她擔任立委後，先生在中國也沒有產業投資及擔任任何公司之管理職。鄭麗君無奈表示，先生出生基隆辛苦家庭，白手起家，正派經營，因與她結縭，為避免惡意的攻擊，已經撤出中國的投資，並持續加碼投資台灣，投入尖端研發。沈學榮行事作風極為低調，也鮮少在媒體前露面，在鄭麗君擔任文化部長期間，沈學榮承擔了大部分照顧小孩的責任。夫妻倆堅持不請保姆，由沈學榮親自陪伴兒子長大。