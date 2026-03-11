我是廣告 請繼續往下閱讀

清明節前後台灣整體偏乾 降雨機率低

▲未來一周環境轉為乾冷，降雨減少許多，尤其本周末各地晴到多雲，可以安排掃墓活動。（圖／賈新興提供）

3月周末都很適合掃墓 乾燥嚴防森林火災

2026年清明連假在4月3日至4月6日，從3月開始陸續有民眾安排掃墓行程，氣象專家賈新興表示，從最新長期預報觀察，台灣即將迎來一段相對穩定的天氣，包括本周末（3月14日至3月15 日）下周末（3月21日至3月22 日），甚至一路到4月20日，台灣都是氣溫偏暖、降雨較少、不會再有颱風影響的天氣，都很適合民眾規畫戶外活動。賈新興指出，從3月底一直到清明時節，台灣整體大氣環境呈現「偏乾」的狀態，除了3月23日、3月24日可能有鋒面帶來些微環境波動外，未來一個月內大部分時間都相當穩定，降雨頻率偏低。賈新興說明，本周末各地天氣穩定晴朗，僅東北角、宜花東山區多雲，下周末預估也是類似天氣，都可以安排掃墓行程，而近期天氣之所以如此晴朗，主因是台灣東方有強大的「高壓反氣旋」影響，替台灣帶來旺盛的東風、東南風，因此除了東半部有些許降雨外，其餘地區大氣穩定。賈新興提醒，相較於前陣子受華南雲雨帶影響的濕冷，隨著高壓氣旋主導，水氣將大幅減少，由於預測顯示3月底至4月初的天氣持續偏乾且氣溫逐日回升，適逢清明掃墓期間，民眾在野外用火需格外小心，防範森林火災將是這段期間的重點。此外，賈新興也提到，去年的弱聖嬰現象已逐漸減弱並回歸正常狀態，根據目前模型預測，今年夏季極有可能轉向「反聖嬰」現象發展，雖然目前的穩定天氣與聖嬰轉換不完全相關，但大尺度氣候演變仍值得關注。