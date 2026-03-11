我是廣告 請繼續往下閱讀

▲邱冠明率領團隊參與醫療資訊盛會HIMSS 2026，分享亞東醫院的住院前置作業與LINE平台整合，可透過手機完成。（圖／亞東醫院提供）

15秒早期預警 支援即時介入

面對高齡化社會與日益繁忙的醫療環境，民眾在就醫與住院過程中常感到焦慮與不安。亞東醫院院長邱冠明分享，過去病患辦理住院時，常常需要提早到醫院填寫大量紙本文件，但現在將複雜的住院前置流程結合LINE平台，在家就能透過手機完成各項住院準備作業。亞東醫院院長邱冠明10日出席國際權威醫療資訊大會(HIMSS 26)，向全球展示台灣智慧醫療的成果。他提到，過去病患辦理住院時，往往需要提早到醫院填寫大量紙本文件。而亞東醫院將複雜的住院前置流程與民眾最熟悉的LINE平台整合，病人可在家中透過手機完成各項住院準備作業。邱冠明指出，這項服務也成功讓住院前紙本作業量大幅減少80%，每年節省高達約13.1萬張紙，同時也讓病人與家屬抵達醫院時能更加從容，不再因繁瑣流程而手忙腳亂，而能得以安心專注於治療與休養。而在病房中，護理師也經常需要花費大量時間敲擊鍵盤完成護理紀錄。為減輕第一線人員的工作負擔，邱冠明說，亞東醫院與工研院攜手合作，研發導入醫療專用AI語音轉文字系統。系統的辨識準確率超過90%，讓護理紀錄效率提升10倍。原本需要30分鐘的護理交班紀錄，如今僅需3分鐘即可完成。邱冠明表示，透過創新技術，醫院一年為臨床人員節省7309小時的工作時間，使護理師得以將更多心力回到病床邊，陪伴與照護病人。邱冠明說，維護病人安全始終是醫院的最高守則。亞東醫院在病房建置「早期預警系統 （Early Warning System, EWS）」，當病人的生理數據輸入系統後，僅需短短15秒之內即可自動計算完成風險評分。一旦系統連續2次偵測到異常數值，便會自動指派任務並透過LINE機器人即時推播警示給醫療團隊。這面無形的生命安全網，每月成功支援500至700次快速反應小組（RRT）即時介入救護，在關鍵黃金時間內守護病人的生命安全。邱冠明說，醫療科技的價值不在於炫技，而在於是否真正改善病人的就醫體驗與醫療人員的工作環境。他指出，數位轉型的目標，是讓醫療流程更順暢、讓醫護人員有更多時間回到病人身邊，也讓病人在最需要幫助的時刻獲得即時照護。