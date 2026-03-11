我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院8個常設委員會今（11）日進行召委選舉，其中攸關軍購特別預算的外交國防委員會，兩名召委分別是國民黨立委馬文君與民進黨立委陳冠廷。陳冠廷表示，最快23日會安排國防部業務報告。國防部長顧立雄今（11）日也拜會朝野3黨團，呼籲支持特別預算，國民黨立院黨團書記長林沛祥說，他在會中表達，國民黨支持國防預算，但國防部也應依法編列幫軍人加薪相關預算。林沛祥說，黨團向國防部表達立場，也是一貫立場，「3800億元+N」特別條例版本，美方目前已提出的報價書，黨團會支持，未來若還有其他軍購，也都願意支持，但基於民代監督預算立場，無法接受空白授權，重大軍事支出必須經國會監督與審議，這並非對行政部門的不信任，而是對制度的尊重。林沛祥也提到，立法院三讀通過修法，幫軍人加薪，行政院卻未依法編列預算，若政府認為強化國防、提升整體防衛能力很重要，那也應協助改善軍人待遇，才能吸引更多優秀人才加入國軍，肩負國家安全重任。林沛祥說，今天選出各委員會召委後，也代表各委員會要開始開會，國防部安排例行性拜會，雙方會中繼續各自表達立場，未來在委員會審議時，國民黨仍會以黨團版本為主，希望國防部與其他黨團能支持。