我是廣告 請繼續往下閱讀

台南市長黃偉哲今年再度率隊進軍東京食品展，台南14家農特產品業者，組成歷年最大的展區，向日本通路市場招手。有鑒往年買家來訪眾多，市府人力有限應接不暇，今年特別設置黃市長的AI分身，可用日英韓中四種語言，向訪客介紹台南農產特色。黃偉哲認為，AI時代來臨，農產行銷也要跟著進化。為了突破去年5億元的訂單門檻，今年市府不只安排翻譯人員協助農產業者爭取商機，也事前與廠商合作訓練AI模型。當人潮湧入展區時，人工智慧可以用多種語言，協助農產業者說明產品特色，幫助工作人員分擔導覽重任，爭取買家停留目光。農業局局長李芳林表示，2024年台南專區，曾展出以AI生成的簡介影片，由黃偉哲市長以一口流利的日文介紹農產，在當時廣受好評。今年則更進化，在本土AI業者「鑫揚智能（SynaiQ）」的技術支援下，訪客買家可直接在台南展區中與AI分身市長互動，用熟悉的語言詢問，就能即時獲得農特產資訊。鑫揚智能科技說明，公司的經營目標，就是透過軟硬體整合，協助政府與企業將AI導入營運場域，創造可衡量與持續的數位效益。本次響應台南市政府的感召，希望協助農民跨越語言與人力的障礙，為台灣爭取到更多訂單，也透過國產軟硬體研發成果，讓AI數位人展現跨領域與多模態的服務，協助第一線的工作人員強化服務效能。