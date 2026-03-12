衣物泛黃、怪味洗不掉？好市多資深會員點名「這瓶」超夯洗衣精

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ Persil(寶瀅) 全效能新配方洗衣凝露 4L，德國原裝進口，台灣好市多上市以來熱賣超過600萬瓶。（圖／業者提供）

▲Persil 寶瀅不僅能洗淨衣物，多重酵素配方能精準擊破各類髒汙、細菌與塵蟎。（圖／Shutterstock）

▲想試試看Persil 寶瀅超強的洗滌能力，絕對不要錯過這一波最佳的補貨時機。（圖／業者提供）

▲活動詳情可掃QR code。（圖／業者提供）

衣服明明洗過也晾乾了，但靠近聞還是隱隱殘留臭味；前一天的茶漬、油漬或血漬怎麼洗都還在；白色衣服領口越洗越黃等等，這些常見的洗滌問題常常困擾著大家，甚至很多人衣服才剛買來沒多久，就要因為滴到髒汙而只能忍痛丟掉！不要再因為洗不乾淨衣服而被強迫斷捨離了，不是因為洗衣精放太少或是洗衣機不夠乾淨，而是其實無論是衣服、枕頭套或者娃娃等物品，搭配上多種髒污、細菌，只靠單一成分的洗衣精當然沒辦法徹底洗淨，必須對症下藥才能將多種情境的髒污徹底瓦解，只要找到癥結點，連家事初學者也不怕！衣物泛黃、怪味洗不掉？好市多資深會員點名「這瓶」超夯洗衣精台灣好市多其實有一款默默熱賣600萬瓶以上，有超多資深死忠粉的洗衣精。就是來自德國的百年品牌Persil 寶瀅，不僅台灣熱賣600萬瓶，在韓國其實也是國民品牌！幾乎家家戶戶，包括韓劇裡，也時常能看見Persil 寶瀅出現在男女主角的家中。眼尖的網友發現BTS 的忙內田柾國、以及啦啦隊女神李多慧都是Persil 寶瀅的愛用者！可見Persil 寶瀅的清潔力已備受肯定。來自德國原裝進口的Persil 寶瀅 ，俗稱 超大綠瓶4L!主打真正的「多重酵素配方」！承襲德國品牌的血統，配方研發的時候就是極度實事求是，誓言只要有污漬，都想要找到解方精準擊破！目標是讓大家用最少的努力，最省的用量，洗掉最多的煩惱！針對生活常見的污漬，Persil 寶瀅皆有對應酵素分解機制，無論是蛋白質類的汗漬、血漬或領口泛黃；色素類的咖啡、紅酒以及澱粉類的湯汁、醬汁等等，所有日常會意外弄髒的髒污，只需要一蓋的用量，就能全交由德國設計的多重酵素配方來解決，精準擊破各種「頑垢」。且經漢高內部實驗證實，可同時去除99%的病毒、細菌以及塵螨與多種臭味，如果長期深受衣物異味所擾，還是碰到毛毯、娃娃引起鼻子不適，也許換了一瓶洗衣精就可以解決！也就是這麼全方位的洗淨，才會成為好市多數十年來屹立不搖的熱賣品，更是資深會員們必買的清潔好物！近期好市多將於3/16至4/12推出Persil 寶瀅全效能新配方洗衣凝露 4公升的折價優惠！在活動期間，於好市多實體店內購買單罐現折160元！讓原本就非常實惠的價格CP值更高！更好康的是，從3/11至5/7期間，不限金額購買漢高全系列產品，包括以下產品：即可在Line搜尋@henkel.tw，加入台灣漢高好友，登錄購買發票可享週週抽亞洲不限航點來回機票。不管是原本就是Persil 寶瀅的忠實用戶，或者衣物總是洗不乾淨想試試看Persil 寶瀅超強的洗滌能力，絕對不要錯過這一波最佳的補貨時機。