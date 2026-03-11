我是廣告 請繼續往下閱讀

將航道安全視為外交籌碼

川普下通牒：二十倍強度的報復

隨著伊朗戰爭持續，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）遭到封鎖，中東航運持續受到影響。不過美國總統川普（Donald Trump）表示，他希望能保持荷姆茲海峽暢通，並稱能藉此幫助包含中國在內、依賴這條水道的國家是一種「榮幸」。根據福斯新聞報導，川普在佛羅里達州接受採訪時，針對全球能源咽喉點受美、以、伊衝突衝擊一事做出回應。他指出，「我們實際上是在幫助中國及其他國家，因為他們很多能源都要經過這條海峽。」川普更進一步表示，「我們和中國關係很好，能做到這件事是我的榮幸。」川普預計在本月底與習近平會晤。在談到美國與委內瑞拉新建立的能源合作關係之餘，特別強調中國對該海峽的依賴，「我的意思是，我們是在為世界其他地方做這件事，包括像中國這樣的國家。他們很多石油都要經過這條海峽。」他補充稱：「我們和習主席以及中國的關係非常好。我很快就會去那裡，我們正保護世界免受那些瘋子的威脅，而且我必須說，我們做得非常成功。」川普還表示，在中東衝突期間，美國將暫時取消對部分國家的石油相關制裁，以幫助降低能源價格。荷姆茲海峽荷姆茲海峽是全球最重要的能源咽喉點之一，寬度僅約33公里，但每日運送約2000萬桶原油及全球五分之一的液化天然氣，因此在區域衝突爆發時常成為極具價值的戰略目標。不過伊朗伊斯蘭革命衛隊在伊朗國家電視台表示，他們「不會允許一公升石油出口」。隨後，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發出聲明，措辭更為激烈。其內容表示：「如果伊朗採取任何行動阻斷荷姆茲海峽的石油流動，美國將對其發動比目前強二十倍的打擊。」他並指出，美方還會摧毀那些「容易被打擊的目標」，使伊朗幾乎不可能再重建成一個國家，「死亡、火焰與狂怒將降臨在他們身上」。但他同時表示，希望與祈禱事情不要走到這一步。川普還說，這是美國送給中國以及所有高度依賴荷姆茲海峽國家的「一份禮物」，「希望這個舉措能獲得讚賞，感謝你對此事的關注！」