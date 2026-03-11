衛福部疾管署近日針對持續升溫的「梅毒疫情」提出警告，數據顯示，雖然愛滋病毒與淋病確診數雙雙下降，但梅毒卻逆勢成長，尤其在15至24歲的年輕族群中，新增病例是前一年8%。疾管署呼籲，梅毒初期症狀極易被忽略。懿安泌尿科診所院長呂謹亨醫師分享，感染梅毒主要原因就是「不安全性行為」，他在臨床上曾遇到18歲以下年輕病患，因「無套」性行為，導致反覆感染性病。另外在皮膚黏膜受損或免疫力低下時，到飯店、健身房共用毛巾、公廁也要多留意。
疾管署示警：15至24歲年輕人感染梅毒增8%
根據疾管署最新統計，2025年全國新增愛滋病毒感染為879例與淋病6417例，皆較2024年呈現雙位數的下降幅度；然而，梅毒新增病例卻來到9935例，較2024年略升2%。其中15至24歲的年輕族群梅毒新增病例高達1892例，較前一年的1754例上升了8%，顯示年輕族群的感染風險正持續擴大。
呂謹亨醫師表示，臨床上曾遇過一名年輕病患先是感染淋病，治癒1個月後又再度回診，一進診間就大剌剌地說自己「又中鏢了」，醫師苦勸治療期間不能有性行為，且之後要有安全的性行為，不料，對方坦承「沒有戴套比較有感覺」，導致反覆感染淋病、梅毒等性病，甚至有多種病毒同時感染的情況發生，讓醫師也忍不住搖頭。
梅毒症狀：從無痛的潰爛開始
呂謹亨醫師提醒，感染梅毒剛開始，第一期的時候會在生殖器等部位出現「硬性下疳」，這是一種無痛性的潰瘍，通常數週後會自行癒合，常讓患者誤以為「已經好了」而延誤就醫。
若未及時治療進入第二期，手掌、腳底或身體會出現皮疹，皮膚皺褶處也容易因摩擦長出「扁平濕疣」。
若惡化至第三期，甚至會出現「梅毒腫」，侵犯心臟、腦神經，造成失明、癱瘓等無法復原的傷害。
不只性行為！住飯店、去健身房也可能染菜花
除了梅毒與淋病，俗稱「菜花」的HPV（人類乳突病毒）感染也不容忽視。HPV目前已知超過200種型別，其中第6、11型容易引發菜花，而高危險的第16、18型則與子宮頸癌、肛門癌及口腔癌等有關。
雖然「菜花」HPV主要經由性接觸傳染，但醫師警告，如果接觸到帶有病毒的物品，例如旅館或健身房的毛巾、公廁，甚至衣物與他人共洗，在皮膚黏膜受損或免疫力低下時，也都有可能被感染。
防性病也有「事後藥」！醫曝黃金72小時
如果不慎發生無套或危險性行為，務必把握「黃金72小時」的救援期，醫師指出，在發生無套性行為後的24至72小時內，服用強力黴素（doxycycline）抗生素，可將梅毒、淋病和披衣菌的感染機率降低約三分之二，不過要小心長期使用可能產生抗藥性菌種的問題。
另外，HPV疫苗不只能預防菜花，還能防陰莖癌、口腔癌等，即使已經得過HPV也可以施打，能有效降低復發頻率與嚴重度。
資料來源：懿安泌尿科診所院長呂謹亨醫師
