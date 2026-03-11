我是廣告 請繼續往下閱讀

▲B組預賽爆出開賽以來最大冷門！奪冠大熱門、被譽為「史上最強」的美國隊，今（11）日在德州休士頓主場以6：8不敵黑馬義大利隊。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）B組預賽爆出開賽以來最大冷門！奪冠大熱門、被譽為「史上最強」的美國隊，今（11）日在德州休士頓主場以6：8不敵黑馬義大利隊。這場敗仗不僅讓美國隊的晉級之路亮起紅燈，更是美國隊近19年來首度在國際賽敗給義大利。有趣的是，美國上一次輸給義大利，是在2007年於台灣舉辦的世界盃，而那一屆賽事美國最終奪冠，危機會不會是轉機？將成為後續比賽的看點。根據國際賽紀錄統計，自1999年澳洲洲際盃以來，美國與義大利兩國的通算對戰成績，美國隊擁有壓倒性的38勝2敗。然而，今日這場挫敗，是美國隊繼2007年11月9日在台灣舉辦的IBAF世界盃（當時美國以2：6落敗）之後，睽違19年再度被義大利「絆倒」。這場歷史性的失利，讓原本預期能輕鬆出線的衛冕軍陷入極其尷尬的境地。美國隊主帥迪羅薩（Mark DeRosa）賽後神情落寞地出席記者會，坦言這場失利是「我們的責任」，並表示球隊因誤判晉級形勢，如今只能等待他場賽事的結果，晉級主動權已不在自己手中。不過有趣的是，19年前的世界盃比賽獲得冠軍的正是美國，亞軍為古巴，季軍為日本，我國在八強輸給荷蘭止步，美國最終在冠軍戰以6：3擊敗「紅色閃電」古巴，也終結對手九連霸霸業。本場比賽美國隊由梅茨隊新秀右投麥克林（Nolan McLean）先發，雖然開局送出三連三振，但第2局隨即崩盤，被義大利隊敲出兩發全壘打失3分。第6局美國隊守備更是荒腔走板，投手凱勒（Griffin守備失誤加上暴投，單局狂丟3分，陷入0：8的絕對劣勢。儘管比賽後段美國隊展開反擊，包括韓德森（Gunnar Henderson）的陽春砲，以及克勞-阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）單場雙響砲、貢獻4分打點，將比分追至6：8，但9局下2出局一壘有人時，美國隊主將「法官」賈吉（Aaron Judge）在關鍵時刻吞下揮棒落空三振，最終追趕不及，以2分之差飲恨。美國隊在輸球後戰績來到3勝1敗，目前晉級狀況如下：若義大利擊敗墨西哥： 義大利4勝0敗分組第一，美國3勝1敗分組第二晉級。若墨西哥擊敗義大利： 美國、墨西哥、義大利三隊同為3勝1敗，屆時將比較「失分率」決定晉級資格。美國媒體分析師帕森（Jeff Passan）在社群平台X上示警，由於美國隊此役失分過多（8分），若進入比分規則的三隊互咬局面，對美國隊極為不利。這支由眾多MLB一線球星組成的「夢幻隊」，極有可能在複賽（淘汰賽）開打前就爆冷出局。