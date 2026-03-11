我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨今（11）日召開中常會，兼任民進黨主席的總統賴清德宣布，民進黨立委林楚茵將接任黨部發言人，期待林與吳崢、韓瑩、李坤城三位發言人，共同襄助秘書長徐國勇的黨務推動、政策宣傳、社會溝通跟媒體服務等工作。賴清德在中常會中宣布，林楚茵將接任黨部發言人。林楚茵，過去曾任新聞主播、政論節目主持人，對新聞輿情以及媒體運作十分熟悉，加上兩屆立委的歷練，也熟悉政策溝通。賴清德說，期待林楚茵未來與吳崢、韓瑩、李坤城三位發言人，共同襄助徐國勇的黨務推動、政策宣傳、社會溝通跟媒體服務等工作。林楚茵受訪時表示，卓冠廷、戴瑋姍為了參加黨內初選，考量公平性，辭去義務的發言人職務，之前已經補進立委李坤城，她也要加入發言團隊，希望接下來能夠有更多跟民眾溝通部分，尤其是國防預算、全民福利。林楚茵提到，立委王世堅在最後一刻趕到，但王一坐下來會議就結束了，因為立院還要協商民眾黨立委李貞秀的立委資格，其資格由立法院認定，立法院長韓國瑜必須做出決定，就像沒有錄取的學生，學校硬要錄取，外界也沒辦法多做評論。林楚茵強調，國有國法、家有家規，既然依法不具資格，那就不該繼續擔任立委，現在還有朝野協商這關，「為了讓三位黨團幹部可以回去，今天會議確實很有效率結束」。