白鹿、敖瑞鵬在仙俠劇《白月梵星》中虐戀，白鹿已是一線女星，敖瑞鵬首次和她合作略顯羞澀，一場霸氣把白鹿抓過來吻的戲還是靠女方帶領才完成，導演更抓著他示範，吐槽，「一看就沒有經驗。」把大家逗樂。

敖瑞鵬被虧沒經驗　吻戲還要白鹿引導

敖瑞鵬在劇裡霸氣把白鹿抓過來親吻，堪稱該劇的名場面，然而在拍攝時他卻相當有障礙，讓導演看了不僅抓著他示範，更吐槽他「不夠粗暴，看你就沒有經驗」，最後反靠白鹿引導才完成這場戲的拍攝。

▲《白月梵星》是白鹿和敖瑞鵬首次合作，兩人一拍即合。（圖／中天娛樂台提供）
白鹿劇組施暴？全因敖瑞鵬太欠揍

《白月梵星》是白鹿和敖瑞鵬首次合作，但兩人私下關係相當融洽，經常會互相開玩笑，甚至在幕後花絮都能看到兩人互相打鬧的畫面，白鹿甚至還會拎住敖瑞鵬的後脖頸，讓敖瑞鵬吐槽在劇組都是單方面被打，「不敢想像在劇組，我的生活是有多麼的和諧，老了10歲」。

而白鹿也解釋道，「一個人他欠揍吧，就一定有他欠揍的原因，花絮老師跟我打小報告，說這個人經常在背後，做揮拳的小動作」，而白鹿提及對敖瑞鵬的第一印象跟認識後完全不一樣，「剛開始還是很靦腆的一個大男孩」。

其實在《白月梵星》中反而是白鹿被敖瑞鵬掐脖子，劇裡一開始敖瑞鵬不相信白鹿只是凡人，以為她別有用心接近她，所以不僅提防她，對她態度也不好，拍攝當下，當白鹿被敖瑞鵬推得力道稍大時，白鹿便懷疑敖瑞鵬「是不是公報私仇？」從花絮中就能看出兩人之間的好交情。《白月梵星》今（11）日起週一至週五晚間7至9點在中天娛樂台播出。


