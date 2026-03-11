我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰日前赴東京巨蛋替台灣加油打氣，卓多次重申是休假自費行程，綠營大讚是外交突破，在野則質疑是公器私用，要求提供自費單據。對此民眾黨創黨主席柯文哲妻子陳佩琪今（11）日質疑，卓榮泰900萬元存款，卻自費數百萬包機，就為看一場球賽？就像總統賴清德申報財產，說20到30年間以「個人」名義捐了1億到1.2億，但現在還有700多萬房貸一樣啟人疑竇，「北檢不用去羈押、順便察查財產來源不明嗎？」陳佩琪今日再發文表示，柯文哲常說50年老同學李文宗被羈押是世紀最大的奇案與冤案，因為他從京華城開始陳情，一直到最後都委會通過為止，人根本不在市府內工作，只不過基於老同學情誼，會幫柯打打雜、做做公關、回回簡訊而已，竟然就這樣莫名其妙被押了11個月。陳佩琪提到，北檢為了要逼李文宗承認他有跟柯文哲講「朱亞虎叫人捐210萬給民眾黨」，要用這210萬扣柯文哲圖利收賄罪名，李文宗堅持說沒有的事，不承認就是不承認，因為不亂誣賴咬老闆，就這樣被押了11個月不放人，典型的「押人取供、關人逼供」，李文宗面臨這樣的遭遇，「你要是橘子，你敢回來嗎？」陳佩琪說，要是檢察官認為橘子有帶大筆現金出國，那請立刻羈押當天桃機值班的安檢人員，並跨國打國際官司、控告當日日本值班的海關人員包庇罪行。而二月底兒子接到老師的電子郵件問他是否要去東大參加畢業典禮，週一委請律師前去法院申請先生也能一起去參加，結果青鳥和柯黑就開始橘子橘子沒完沒了，之前就曾聲明多次，這些被叫去法院所謂的證人或被告，若有人說曾經拿錢給陳佩琪或叫任何中間人（包括你們念念不忘的橘子），那自己邀側翼或青鳥來北檢北院做見證，「我跳樓，我說到做到」。陳佩琪也請小草們不用擔心，臉書也不用把因為跳樓這兩個字這樣就把文章下架，因為沒有的事就是沒有，所以自己不會去跳樓，也請這些青鳥側翼們，趕快去找人家拿錢給她的貪污證據，這樣順勢就可以把她解決掉了，不用每天橘子橘子的正事不做，就整天只知道跑到她臉書撒野。最後陳佩琪也提到，卓榮泰有900萬存款，卻自費數百萬包機，就為看一場球賽？就像總統賴清德申報財產，說20至30年間以「個人」名義捐了1億到1.2億，但現在還有700多萬房貸一樣啟人疑竇，「北檢不用去羈押、順便察查財產來源不明嗎？」不要說是企業家買單，柯文哲眾望基金會有兩筆來自企業捐款，竟是搜索申請書上正式列入的唯一貪污事證。