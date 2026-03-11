我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）熱潮席捲全台，即便中華隊賽事告一段落，周邊商品買氣依然瘋狂。因費爾柴德（Stuart Fairchild）老婆漢娜（Hanna Fairchild）加持而爆紅的吉祥物「歐告娃娃」，今（11）日中午再度開放限量預購，沒想到開賣瞬間湧入太多人導致部分人的官網當機，僅短短幾分鐘便全數宣告售完。面對沒搶到「歐告娃娃」的球迷哀鴻遍野，中職會長蔡其昌也隨即在社群平台做出回應。中職官方今日中午12時開放預購「2026 TEAM TAIWAN」歐告系列商品，包含鑰匙圈與布偶共四款，每款追加5000個。然而，開賣時間一到，CPBL官方商城瞬間被塞爆，大批球迷反應網頁轉圈圈、進去就當機，等恢復正常後，所有商品皆已顯示完售。這隻以台灣犬為原型的吉祥物，原本在球迷間就有極高討論度，加上本屆賽事費仔老婆漢娜多次在個人社群平台曬出「歐告娃娃」合照，意外成為最強代言人，讓這股「歐告旋風」徹底失控，甚至傳出有人在二手市場哄抬價格，讓搶不到的球迷紛紛湧入會長蔡其昌的社群平台求救。面對球迷敲碗希望將歐告娃娃改為「常態商品」，蔡其昌起初在網友貼文下無奈回覆：「廠商做不出來，除非大家要等很久。」然而，隨著留言區被「我們願意等！」、 「總比買黃牛好」等字眼淹沒，蔡其昌隨後發文表示：「如果大家願意等，會長再請同仁爭取增加產量。」此文一出，短短兩小時內吸引近千名網友按讚留言，除了敲碗娃娃與鑰匙圈，不少球迷也希望連同先前售罄的「歐告零錢包」等熱門周邊一併開放追加。