AI代理崛起，引發市場對企業軟體產業可能遭到顛覆的憂慮，不過，甲骨文董事長艾利森10日回應，甲骨文如今已能打造更完整的代理式軟體系統，進一步自動化醫療、金融等產業的核心流程。他認為，這正是甲骨文正在推進的方向，因此外界所擔心的「SaaS末日論」，或許對部分業者是風險，但不適用於甲骨文。甲骨文執行長Mike Sicilia也表示，若企業沒有積極採用AI工具與相關開發能力，確實可能面臨威脅，但甲骨文不僅已投入，速度還相當快。也把AI代理能力直接嵌入既有應用軟體中，希望藉此提升產品價值，而非被AI取代。他也提到，從客戶反應來看，企業並沒有打算放棄原本的核心系統，像是零售商品管理、核心銀行系統、活期存款帳戶管理或電子病歷等關鍵平台，也未出現想改用零散AI功能取而代之的趨勢。相反地，客戶更傾向把AI能力整合進原有系統，而不是全面推翻重建。近期市場之所以對SaaS前景格外敏感，主要和AI公司持續推出新一代代理工具有關。包括輝達執行長黃仁勳也罕見發出長文，表示AI Agent將成為主流，而未來傳統軟體與APP恐會消失。