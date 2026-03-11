我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本大阪梅田中心地區，今（11）日一根埋在地下、長約30公尺直徑5公尺的鋼製管線，竟突然從地面竄出，隆起在地面外的高度約達18公尺，讓周圍用路人議論紛紛。（圖／美聯社／達志影像）

專家直言前所未聞

日本大阪梅田中心地區，今（11）日傳出一起驚悚交通安全意外，一根埋在地下、長約30公尺直徑5公尺的鋼製管線，竟從地底破土而出，隆起在地面外的高度約達18公尺，讓周圍用路人看傻眼、議論紛紛。相關單位接獲通報後已經將附近道路封閉，目前還在設法讓鋼管重新下沉回地底。綜合日媒報導，大阪市建設局指出，該處正在進行連接淺層舊下水道與深層新下水道的垂直管線安裝作業，工程採取將鋼管依序埋入並銜接的方式，一路深入地底。原本埋設工程已幾乎完成，在抽除管線內積存地下水的工作結束後，只要在頂部安裝人孔蓋就大功告成。不料，一根鋼管卻從地底下浮出。現場作業人員表示，鋼管不是突然竄起而是逐漸浮起，相關單位正在針對浮起原因展開調查。消防部門目前持續向管線內注水，試圖利用重量使其沉回地下。雖然管線已在緩慢下降中，但尚無法預估作業何時能完成。所幸目前並未傳出有人員受傷。受此意外影響，大阪的主要幹道新御堂筋部分路段全線封閉，造成周圍交通擁擠，大阪市政府呼籲用路人提前繞道通行。京都大學地盤工學名譽教授大西有三表示，「地震發生後，因土壤液化導致人孔蓋浮出的情況看過很多次，但像這樣數公尺高的巨大構造物竄出地面的案例，實在前所未聞，非常罕見。從浮起的狀態來看，當時應該承受了相當強大的壓力，必須慎重調查原因」。一位今日早晨行經此處的57歲上班族表示，剛竄出的管線頂部持續不斷掉落瀝青碎塊，散落在周邊道路上，讓他看了驚魂未定，「這是我每天通勤的必經之路，昨天明明還沒有這支大管子，完全無法理解發生了什麼事」。