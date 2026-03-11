受到中東戰事影響，伊朗封鎖荷姆茲海峽，因此能看到國際原油「一桶」價格出現劇烈波動。但你是否好奇，計算石油「一桶」的單位究竟是從何而來？真正的容量又是多少呢？《NOWNEWS》將透過本文帶您簡單了解影響人類生活「黑金」石油的真實面貌。
石油價格為什麼要用桶計算？制定者是他
石油與「桶」（Barrel）的緣分，要從 1859 年說起，當時美國德雷克上校（Edwin Drake）在賓州泰托思維爾鎮為了找鹽巴，卻意外挖到了油田，自此開啟了人類的石油時代。在內燃機引擎普及前，石油主要被用於製造燈油，而當時面臨最大的問題是：這麼多液體要怎樣運送呢？
石油噴出來了！鯨魚油桶與啤酒桶先救急
德雷克最初使用一桶容積約 8 個啤酒桶的「鯨魚油桶」當儲存槽，後來石油產量爆發，只好在地上挖坑存放，再用一桶桶「啤酒桶」分裝，並靠馬車與火車運送。從此，石油與桶建立了不可分割的關係。
洛克菲勒制定「藍色標準」
在1870 年代前，受到木桶規格混亂影響，一桶石油容量從 30 到 50 加侖都有，這讓政府課稅與商人互相報價都陷入困擾。直到1870 年，商人洛克菲勒成立標準石油公司（Standard Oil），為了統一內部規格並與對手區隔，他規定交貨規格一律為 42 加侖，並將木桶噴成藍色作為特徵。
洛克菲勒標準定於一尊！沿用至今150年
最終，洛克菲勒成功統一當時石油市場的標準度量衡，洛克菲勒更靠著石油事業成為歷史上的第一位億萬富豪與全球首富。1876 年美國正式採取英美商人都接受的標準，認定 42 加侖為 1 桶（簡寫為 bbl）。這 159 公升 的規格仍是全球石油交易的鐵律，沿用至今已經有150年歷史了。
即使到了現代，國際常看到的藍色鋼製油桶（Blue Drum），實際容量其實是55 美制加侖（約 210 公升），但國際上一桶原油報價的金額還是以42 加侖為 1 桶計算哦！
一桶石油可以提煉出多少汽油？
這是與一般民眾最相關且好奇的問題，一桶石油可以提煉出多少汽油讓汽機車使用呢？其實每一桶石油組成、硫含量與密度都有差異，而全球目前三大基準原油以及蘊藏量最大的委國石油也有著各自的特性，影響了煉製難度、成本與提煉產品組合：
中東地區（杜拜/阿曼原油Dubai/Oman）
油質：多為中至輕質原油（API 25°-40°），硫含量兼具，但甜油（低硫）居多。
特性：中東地區石油儲量巨大，加上產量極大且穩定，開採成本低，適合提煉汽油、柴油等輕中質油品。
美國 (WTI - 西德州中級原油)：
油質：輕質、低硫（甜油），API約39.6度。
特性：流動性佳，像水一樣，是高品質的基準原油，適合精煉成高品質汽油。
歐洲 (Brent－北海布蘭特原油 )：
油質：輕質、低硫。
特性：作為國際基準原油，品質穩定。
委內瑞拉 (奧里諾科盆地)：
油質：超重油，API僅8-10度。
特性：世界蘊藏量最大的油區，但開採出的石油黏度極高，常溫下像固態瀝青，開採與煉製難度極高，需複雜技術處理。
API度是美國石油學會（簡稱：API）制訂的用以表示石油及石油產品密度的一種量度，API數值越大，代表原油越輕、密度越小、黏度越低、品質越好且價格通常較高。
以標準北海布蘭特原油為例，一桶標準原油（約 159 公升或 42 加侖）經煉油廠加工後，通常可提煉出約 75 至 95 公升的汽車用汽油。汽油產量約占原油總容量的 45% 到 60% 左右，具體數量取決於原油的輕重程度（輕質原油產出較高）以及煉油廠的技術工藝。除了汽油之外，一桶石油還會提煉出約 15%-25% 的柴油、航空煤油、液化石油氣以及瀝青等其他石化產品。
2026 全球石油勢力版圖：誰家油多？誰最會產？
據 BP 與相關能源組織的統計，雖然大家常說石油再過 30 至 50 年就會枯竭，但隨著探勘技術與「油頁岩革命」的進步，可採年限其實一直在延長，但目前已知全球石油埋藏量排行榜如下：
全球石油埋藏量排行榜（億桶）
1.委內瑞拉： 3,038 億桶（佔比 17.5%）
2.沙烏地阿拉伯： 2,975 億桶（佔比 17.2%）
3.加拿大： 1,681 億桶（佔比 9.7%）
4.伊朗： 1,578 億桶（佔比 9.1%）
5.伊拉克： 1,450 億桶（佔比 8.4%）
2026 全球前三大產油國
雖然委內瑞拉藏量第一，但受限於技術與先前政局動盪，目前國際原油市場上真正的「產能王者」是美國，自2008年「油頁岩革命」後，北美產量飛躍成長，打破了 過去十多年 OPEC 的壟斷。
第一名：美國（日產量約 1,648 萬桶，占比 18.6%）
第二名：沙烏地阿拉伯（日產量約 1,104 萬桶，占比 12.5%）
第三名：俄羅斯（日產量約 1,067 萬桶，占比 12.1%）
資料來源：經濟部能源署、oanda labs、台灣中油
