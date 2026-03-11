我是廣告 請繼續往下閱讀

印尼外交史上有一位極具傳奇色彩的人物，他從新聞記者起家，投身反殖民革命，最後走上國際外交舞台，甚至成為聯合國大會主席。Podcast節目《東南亞夯什麼》最新一集便以這位人物為主題，帶領聽眾回顧印尼外交家馬立克（Adam Malik）的一生與其對印尼外交政策的深遠影響。本集節目由國立暨南國際大學教授王文岳主持，邀請國立中正大學政治系教授林平擔任來賓，透過歷史脈絡與國際政治視角，解析馬立克如何從一名革命青年與新聞工作者，逐步成為冷戰時期印尼最具影響力的外交人物之一。林平指出，馬立克的政治生涯相當特殊。他年輕時就投入印尼民族主義運動，1937年更參與創辦安塔拉通訊社（Antara），這也是印尼最具代表性的國家通訊社之一，顯示他早期就深知媒體在政治與國家建構中的重要角色。二戰與印尼獨立運動期間，馬立克活躍於青年運動與地下政治活動，甚至因反殖民政治活動遭荷蘭殖民政府逮捕。1945年印尼宣布獨立時，他也參與重要政治行動，成為推動獨立的重要青年領袖之一。節目中也提到，馬立克在印尼建國後逐漸轉向外交舞台。他曾出任印尼外交部長長達11年（1966年至1977年），是印尼冷戰時期重要的外交推手之一。在此期間，他不僅參與東南亞國協（ASEAN）的創立，也積極重塑印尼在國際社會中的角色。1971年，馬立克更當選第26屆聯合國大會主席，成為少數擔任此職位的亞洲外交家之一。這不僅象徵印尼外交影響力的提升，也反映出冷戰格局下發展中國家在國際政治舞台上的能見度逐漸上升。林平在節目中分析，馬立克的外交路線其實反映了印尼外交戰略的轉型。從蘇卡諾時期強調革命與第三世界團結，到蘇哈托時期逐漸走向務實外交，馬立克正好是這個轉折的重要角色。他在區域合作與國際多邊外交中的斡旋，也讓印尼逐漸成為東南亞的重要政治樞紐。節目最後也指出，馬立克晚年仍持續參與國家政治，1978年至1983年擔任印尼副總統。他一生橫跨媒體、革命、外交與國家治理，堪稱印尼現代政治史的重要人物之一。透過《東南亞夯什麼》這一集的討論，節目不僅回顧馬立克個人的傳奇經歷，也讓聽眾更理解印尼外交如何在冷戰與區域政治中逐步成形，並對今日東南亞的國際格局產生長遠影響。