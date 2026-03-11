我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨台中市長電話民調定於月底舉行，江啟臣與楊瓊瓔連續兩個週末下午將肉搏對打，這場初選迅速加溫。爭取參選市議員的盧秀燕子弟兵吳宗學觀察目前選局，認為江與楊雖都是藍營資深戰將，但打法明顯不同，不少民代主動為江啟臣站台，象徵一種政治態度，同時能提高候選人能見度；楊瓊瓔的活動偏向傳統組織型動員，則是直接影響支持者是否願意接聽民調電話。江啟臣與楊瓊瓔爭取在台中市長黨內初選出線，將在14日、21日下午各自辦造勢活動，不僅藍營忙著打聽哪些政治人物將站台表態，綠營也熱烈討論「哪一場比較好玩」，甚至揪去看熱鬧壯聲勢，這場黨內初選頓時變成地方的政治嘉年華。爭取國民黨提名北屯區市議員的新人吳宗學，7日曾在江啟臣的北屯見面會站台，今（11）日他在臉書發文指出，這段時間若留意地方活動，可發現兩人的選戰節奏與方式不太一樣，江啟臣的見面會多以小型或中型交流活動為主，現場常見地方民代助講或支持，對熟悉地方政治的人來說並不常見，因為初選時期，民代通常會觀望一段時間才表態，若主動出席活動，某種程度代表一種政治態度。至於楊瓊瓔近期的活動，吳宗學認為偏向地方選舉的組織型動員，活動規模通常較大，透過地方社團、支持者與基層網絡號召群眾參與，同時搭配宣傳車與社群宣傳，提醒民眾在電話民調期間接聽電話、表達支持，反映她多年來經營地方組織的基礎。這兩種不同的政治路線。一邊是透過地方民意代表站台表態，形成政治人物之間的支持網絡，另一邊是以地方組織與基層動員凝聚支持者力量，不同選戰方式可能產生不同效果。吳宗學認為，政治人物的公開支持可以提高候選人的能見度，地方組織的動員則能影響支持者是否願意接聽民調電話。但回到一般市民的立場，初選只是政黨內部的一個過程，選戰過程或許會有不同策略，但最終仍然要回到治理能力與城市願景的討論。