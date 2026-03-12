我是廣告 請繼續往下閱讀

🟡本文摘要

2026植樹節由來曝光！與國父孫中山有關

▲為了紀念國父孫中山推動植樹造林與綠化環境的理念，政府在民國19年（西元1930年）將3月12日、也就是國父逝世紀念日正式訂為植樹節。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）

2026植樹節習俗是什麼？獨自一人如何慶祝？

▲一個人想簡單慶祝植樹節，照顧家中或陽台栽種的植物即可，就趁這次來翻新家中花草的環境吧！（示意圖／翻攝Pixabay）

2026植樹節各國慶祝日期不同！最早源自美國

▲植樹節最早起源自1872年，一名美國政治人物、記者與環保倡議者J.Sterling Morton為了改善森林缺乏困境，鼓勵民眾在草原地區大量種植樹木，當時吸引人群種下超過百萬棵樹木。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）

2026植樹節「全台植樹、贈苗活動」一次看

📍北部

📍中部

▲2026年植樹節期間，農業部林業及自然保育署以「原地扎根・韌性森活」作為年度主題，在全台各地規劃植樹與贈苗活動。（圖／取自林業及自然保育署臉書粉專）

📍南部

📍東部

全台贈苗場次明細表：

台灣每年3月12日為植樹節，不只是紀念國父孫中山倡議造林的重要節日，也象徵推動環境綠化與森林保護的行動。《NOWNEWS今日新聞》針對2026年植樹節整理懶人包，其中包含植樹節由來、習俗、各國植樹節日期，以及2026年全台植樹、贈苗活動。今年全台預計舉辦約165場植樹與贈苗活動，並提供98種、超過9萬株台灣原生樹苗，各縣市也安排多樣活動，包括發票兌換樹苗、免費領苗、植樹體驗及森活市集等，希望鼓勵民眾參與種樹、照顧植物或移除外來種植物，一起打造更友善的生態環境。台灣將每年的3月12日訂為植樹節，與國父孫中山提倡造林政策有關。孫中山在規劃國家建設藍圖時，曾提出「造林是民生建設的重要項目」，認為森林資源對國家發展、土地保護與環境維護都具有關鍵意義。為紀念他對植樹與綠化理念的倡議，政府於民國19年（西元1930年）將3月12日、也就是孫中山逝世紀念日訂為植樹節，雖然沒有設成國定假日，但希望藉由節日的設立，帶動社會投入植樹造林，也讓民眾更加關注森林與自然環境的重要性。植樹節的相關活動通常不只在當天舉行，政府及林業單位多半會把植樹、贈苗與環境教育活動分散在整個3月份進行，讓不同地區的民眾都能參與。由於3月正值春季，氣候逐漸回暖、降雨相對穩定，正是許多樹苗適合種植與生長的時期，因此各地常在這段時間安排植樹活動或發送苗木，希望透過持續推廣，讓種樹不只是節慶儀式，而是逐步成為全民可以長期實踐的環境行動。至於一個人在植樹節可以做什麼呢？其實參與方式相當多元。對於喜歡植物的人而言，很多行動在日常生活中就能實踐，例如在取得土地所有者同意後種植原生樹苗、照顧家中或陽台栽種的植物、增加居家綠化空間，或替住家附近的路樹澆水。另外，也可以加入合法移除外來種植物的行動，一起維護本土生態環境。其實不只台灣，世界各地也都會慶祝植樹節，其中最早起源自1872年，一名美國政治人物、記者與環保倡議者J.Sterling Morton為了改善森林缺乏困境，鼓勵民眾在草原地區大量種植樹木，當時吸引人群種下超過百萬棵樹木，後來相關概念在全球逐漸擴散沿用。根據《網路溫度計》整理，2026年植樹節期間，農業部林業及自然保育署以「原地扎根・韌性森活」作為年度主題，在全台各地規劃植樹與贈苗活動。全台共安排約165場次，預計提供98種、超過9萬株台灣原生苗木，希望鼓勵民眾把樹苗帶回栽種，逐步建立生態廊道，也為城市增加更多綠意。基隆：3月12日於七堵苗圃憑3張發票換樹苗，預計發放5000株。台北：3月10日至3月15日台北捷運GoApp會員到指定地點「發票換樹苗」。桃園：3月14日於「三坑自然生態公園」舉辦植樹活動，有市集、DIY與音樂表演。新北：3月7日至3月31日，於新北市指定圖書館借書就送植栽或植物書籤。新北：即日起至4月22日止，新北市農業局舉辦「我的植樹日記」抽獎活動。南投：2月1日起至4月30日，縣府無償提供苗木供各機關團體、學校、社區及民眾申請種植。台中：3月期間舉辦28場次「植樹月贈苗活動」各地：林保署分署本部和台中、埔里、水里、丹大、竹山5工作站，及田中、林內2分站共8處辦理「捐發票換樹苗」活動。高雄：3月12日上午8:30起，全市38個區公所免費發送樹苗。高雄：林保署3月14日於林園區中芸漁港公園贈送700株原生苗。台南：3月16日在台南市南區綠9綠地舉辦植樹體驗等活動，報名額滿為止。花蓮：3月14日於花蓮高農舉辦發票贈苗活動。台東：3月16日於台東森林公園區域植樹、贈苗及森活市集。