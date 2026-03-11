我是廣告 請繼續往下閱讀

2022年一名女遊客在六福村搭乘「大怒神」後身出現頭暈、嘔吐症狀，送醫搶救兩天後，因腦出血宣告不治，家屬憤而向園方求償千萬元，控訴設施標示不清、園方延誤送醫。歷經新竹地院與高院審理，法院根據醫療鑑定認為，死者死因難以證實與設施G力有關，且園方處置符合標準作業流程，最終判決六福村免賠。根據檢警調查，這起事故發生於2022年2月26日下午，一名歐陽女遊客在六福村搭乘「大怒神」後出現頭暈、嘔吐等身體不適，隨即前往園區醫護室休息。然而在觀察期間其症狀並未好轉，甚至一度陷入昏迷，園方才緊急將其送往國軍桃園總醫院，後續因病況嚴重轉往榮總治療，診斷結果顯示為嚴重腦出血、腦室內出血併發急性水腦症，經過兩天搶救，歐陽女仍不幸於2月28日宣告不治。對此，死者家屬向六福村提出1000萬元民事賠償，質疑大怒神安全標示不清，只針對心臟病高血壓及孕婦等警示，對於其他危險態樣完全無警示，而歐陽女並無心臟病高血壓病史也非孕婦卻仍死亡，家屬進一步主張，歐陽女當時已出現頭痛、手麻等警訊，護理師卻因經驗不足誤判為肩頸扭傷，導致送醫過程延誤達2小時，終致悲劇發生。六福村主張，「大怒神」設施自1998年設置至2022年已營運24年，各項警告標示與救護標準流程均符合規定。園方進一步提出數據證明，若以每6分鐘一趟、每日營運6.5小時且每趟8人計算，累計搭乘人數已超過430萬人，期間身體不適案例僅13件共15人，發生機率僅約百萬分之3.48。園方以此強調，在極低的事故率且過去從無死亡案例的情況下，足以證明該設施具備現代科技水準之安全性。新竹地院審理後認為，園方救護人員的處置與救護站標準作業流程中關於急救通報、一般照護及派車流程相符，且設施周邊已設置警告標示並播放警語，並無違反消費者保護法。法官認為，醫療鑑定報告已明確指出，目前無法證實歐陽女子的死因與遊樂設施有關，家屬的主張純屬主觀臆測。儘管報告提到設施的G力可能誘發短暫的大腦血液灌流或上升，但強調其作用時間極短，且在休息後便會改善。換言之，從醫學科技角度來看，並無專業合理的理由認定死亡結果與設施具有因果關係，因此判六福村免賠。案經上訴，高等法院駁回上訴，維持原判。