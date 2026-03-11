我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市今（11）日持續走高，開盤上漲356.62點、來到33128.49點，隨後一路走高，最高一度來到34218.66點，終場上漲1342.32點或4.1%，創下史上第二大收盤漲點紀錄，收在34114.19點，成功站上5日、10日以及月線關卡，成交量為1342.32億元。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.96點、來到298.49點，終場上漲13.97點或4.7%，收在311.5元，成功站上5日、10日以及月線關卡，成交量為1457.69億元。今日個股成交量排行榜前五名為：群創、友達、華邦電、力積電、元晶；個股成交值排行榜前五名為：台積電、群創、南亞科、華邦電、台達電。權值股多數走高，權王台積電以1885元開出、上漲35元，盤中最高一度來到1950元，終場上漲90元或4.86%，收在1940元，挹注大盤指數就有712點；台達電盤中一度攻上漲停價1415元，終場上漲110元或8.53%，收在1400元，挹注大盤指數就有86點；鴻海終場上漲9.5元或4.53%，收在219元，挹注大盤指數就有43點。市場開始將目光聚焦在下週即將展開的輝達GTC大會，因此矽光子族群今日掀起漲停潮，波若威、眾達-KY、穩懋、華星光、聯鈞、環宇-KY、旺矽、訊芯-KY攻上漲停板，長興上漲逾9%，穎崴、前鼎上漲逾7%，上詮、IET-KY、光聖上漲逾6%。同樣掀起漲停潮的還有PCB概念股，包括達航科技、台玻、榮科、南電、金像電、台虹、欣興、德宏，此外，燿華上漲逾9%，凱崴、亞泰金屬上漲逾7%，華通、佳總、尖點、南亞、景碩上漲逾6%，聯茂、鉅橡上漲逾5%。記憶體族群也持續走高，南亞科、旺宏攻上漲停板，華邦電上漲逾8%，力積電上漲逾4%；模組廠同步走高，宜鼎、宇瞻、至上、廣穎、威剛、品安攻上漲停板，群聯上漲逾8%，創見、凌航上漲逾4%。面板族群今日出量走高，其中群創受到利多消息帶動，爆出超過112張大量，終場攻上漲停價30.3元，友達爆出超過36張大量，終場上漲逾6%，彩晶也同樣上漲逾6%。