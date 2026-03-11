森森燒肉」表示，即日起推出「玩樂祭第三彈」活動，主打「身分證數字對對碰」優惠，憑身分證或健保卡等證件對中「5、2、3」(我愛森)三碼，直接整桌打85折，加碼一番賞抽獎活動，有機會爽吃一年份燒肉（12張餐券）、當次用餐全單免費等優惠，還能半價加購A5日本和牛霜雨。森森燒肉主打燒肉套餐，又有自助吧包含熟食、蔬食、法式甜點、飲品、冰品等通通吃到飽，

「森森燒肉」本季推出數字對對碰與抽獎活動，4月30日前，憑身分證、健保卡等證件對中「5、2、3」(我愛森)，對中任2碼全桌9折，對中任3碼全桌85折。數字不用連號，證件只要有5／2／3即可，須提前一日訂位並告知參與活動，當日出示實體證件即享優惠，活動詳情以門店公告為準。

▲森森燒肉推出最新優惠活動，憑身分證或健保卡等證件對中「5、2、3」，中3碼再享全桌85折。（圖／森森燒肉提供www.facebook.com/morimorifb.tw/）
另外還有點選指定套餐即可參加「森森一番賞」抽獎活動，森森燒肉喊出「張張有獎」！獎項包含S賞，是一整年份森森燒肉餐券，共有12張套餐券；或者A賞，則是當次用餐免單，另也有B賞-精選餐券、C賞-專屬主題杯墊等。活動期間還有消費任一套餐，即可5折加購市值818元的「A5日本和牛霜雨」。

森森燒肉也提到，現在自助吧甜點升級草莓季限定系列，以當季新鮮草莓入料，品項包含莓果焦糖閃電泡芙、草莓瑪德蓮、草莓泡芙、草莓奶酪、草莓檸檬塔、草莓烤布蕾等。

▲森森燒肉自助吧推出草莓季活動（圖／森森燒肉提供www.facebook.com/morimorifb.tw/）
另外，這一鍋餐飲集團則是推出全新燒肉品牌「本炙所 板前燒肉 MEAT SOLO」，進駐高雄巨蛋商圈，即日起正式開幕。品牌主打「198 元起個人燒肉套餐」、「澳洲和牛肋眼加購只要98元起」及「8種日式靈感風味佐料自由搭配」，以高質感、低門檻的板前炙燒體驗，打造「一人也能日常享受的精緻燒肉」。

開幕慶推出優惠，包括3月的平日晚間 ASAHI 生啤買一送一優惠，。3月6日至3月7日兩日限定「套餐買一送一」活動，以及3月整月Google評論禮，招待人氣餐點「拉絲起司地瓜燒」一份。

▲這一鍋餐飲集團推出全新燒肉品牌「本炙所 板前燒肉 MEAT SOLO」，進駐高雄巨蛋商圈。（圖／這一鍋集團提供www.toponepotgroup.com）
資料來源：森森燒肉這一鍋餐飲集團本炙所 板前燒肉

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
