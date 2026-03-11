我是廣告 請繼續往下閱讀

世界棒球經典賽向來是讓國人熱血沸騰的國際賽事。當中華隊在海外奮戰時，球迷跨海應援、社群洗版加油，是再自然不過的事。然而，這次行政院長卓榮泰赴日看球，卻從單純的體育支持，演變成一場政治操作的公共爭議。當「自費看球」與「棒球外交」同時被拿來當理由，當「低調私人行程」又與「政治宣傳」交錯出現，整件事情就是一場包裝精緻的大內宣。首先，卓榮泰強調此行「自費」，甚至在立法院備詢時拿出牛皮紙袋，聲稱所有單據都在裡面，「一塊錢都沒有報公費」。但問題並不在於機票或門票是不是自己付錢，而在於行政院長這個身分，真的存在所謂的「私人出國行程」嗎？行政院長是政府體系中的第三號人物，其一舉一動本來就具有高度公共性。尤其是出國行程，不僅涉及維安、外交禮節、航管安排與政府資源使用，也代表國家形象。這樣的身分，幾乎不可能像一般民眾一樣「臨時買張機票就出國看球」。更何況，此行起降地還牽涉到松山機場軍民合用的松指部停機坪，國防部長顧立雄更出面說明相關機坪使用機制，這些客觀條件都顯示：這不是一趟普通旅程。也因此，「自費」的說法更顯得矛盾。當政府高層的維安、航管與制度性安排必然動用公共資源時，只強調「機票是自己買的」，就像只談餐廳帳單，卻忽略整場宴席的排場與安排。牛皮紙袋裡的單據，也無法回答外界最核心的疑問：這究竟是一趟私人旅行，還是一趟政治行程？更耐人尋味的是，民進黨陣營對此行的定調，本身就前後矛盾。部分綠營人士與支持者一開始大力宣傳，稱這是「棒球外交」、「台日交流突破」，甚至把行政院長到場解讀為替台灣在國際場合發聲。然而卓榮泰本人在立法院卻反覆強調，自己只是去看球、替中華隊加油，甚至說是「關心球員陳傑憲的傷勢」，看完球就回來。問題來了：如果只是單純看球，為何會被包裝成外交意義重大？如果真的是外交行程，又怎麼會被說成只是私人行程？這樣的說法，顯然陷入了兩難。既想要享受「外交突破」的政治紅利，又不願承擔公務行程應有的公開透明。於是，當輿論質疑時，就退回「私人自費」的說法；當支持者宣傳時，又升級為「台日友好象徵」。這種進退自如的敘事策略，本質上就是一種政治操作。再者，卓榮泰也表示，自己原本是「默默地去」，是因為立委質詢才造成風波。但這個說法同樣經不起檢驗。經典賽現場，滿滿都是台灣球迷，社群媒體高度活躍，一位行政院長出現在看台上，怎麼可能不被認出來？更何況，政治人物在公共場合本來就難以「低調」。既然知道如此，又何來「默默前往」之說？如果真是私人行程，最簡單的方式就是不帶任何政治訊息、不做任何宣傳。然而整件事情的發展卻恰恰相反。綠營政治人物紛紛在社群媒體發文稱讚「棒球外交」，民進黨立委也接連發文力挺，社群平台上形成一股宣傳氛圍。連101董事長賈永婕，也在每場比賽現場發文應援，讓球賽氛圍更加政治化。當越來越多政治人物湧入話題中心，這場原本屬於球迷的棒球盛事，反而逐漸被政治訊息包圍。球賽本身的熱血與感動，被政治宣傳的聲量所覆蓋。於是，「支持中華隊」不再只是運動精神，而變成一場政治舞台。更諷刺的是，台日關係根本不需要靠一場球賽來證明。根據官方資料，台日去年互訪人次高達八百二十一萬人次，創下歷史新高；日本國會議員訪台也超過一百二十人次，同樣刷新紀錄。經貿與觀光交流本來就相當密切，民間互動更是熱絡。換言之，台日友好已是穩固現實，不需要藉由看球來「突破」的外交成果。體育賽事之所以動人，正因為它能超越政治、族群與立場。當球員在場上拚搏、當球迷一起吶喊，那是一種最純粹的集體情感。政治人物當然可以和大家一樣當球迷，但不需要把自己變成主角，更不需要把運動舞台變成宣傳場。此次中華隊的精彩表現，確實振奮人心，也能讓世界看見台灣。但這份榮耀屬於球員、屬於球迷，也屬於整個社會，而不是任何一位政治人物。棒球，可以很熱血；政治，不應該在場。●作者：賈程年／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com