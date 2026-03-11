我是廣告 請繼續往下閱讀

▲前華航機師、北市議員張志豪在Threads上指出，非軍事任務或公務不能由松指部進入搭機，私人包機不能停放於軍用機坪。（圖／翻攝自Threads熱血機長-張志豪）

▲俗稱「空軍一號」空軍行政專機，主要由總統搭乘，平時停放於松指部。自2025年8月1日《軍事營區安全維護條例》上路後，松指部列為拍攝管制區。（資料照／記者呂烱昌攝）

行政院長卓榮泰8日赴東京巨蛋看球引發爭議，對此他多次強調是自費的私人行程。而此為台日斷交後，閣揆睽違54年踏上日本國土，綠營大讚是外交突破，而藍營則質疑公器私用，更砲轟從來沒有私人包機從松指部軍用停機坪出發。知名電商486先生陳延昶昨（10）日在社群平台秀照打臉藍委王鴻薇，自己也曾從松指部松山機場搭私人飛機去過日本。不過，秀松指部照片恐也違法去年8月1日上路的《軍事營區安全維護條例》」（簡稱營保法、營安條例），前華航機師也直言非軍事任務或公務不能由松指部進入搭機，私人包機不能停放於軍用機坪。由於《要塞堡壘地帶法》公告只有22處，為彌補舊法之不足，《軍事營區安全維護條例》於2023年12月經立法院三讀通過後，國防部便積極著手研擬相關配套法規。2024年9月，國防部已訂定7項配套法規命令，並於2025年8月1日實施，將明確規範禁拍區域與標示。營安條例明確規範了「軍民合用場域」中屬於「軍事營區」的範圍，其中松山、台中、嘉義、台南、花蓮、澎湖等機場都名列其中。民眾如若未經軍方許可，在營區外對內部軍事設施進行拍攝、錄影等偵察行為，一旦被認定足以損害軍營安全，將面臨新台幣3萬至15萬元的罰鍰前華航機師、現任北市議員張志豪指出，松指部（空軍松山基地）與松山民用航空站（俗稱松山機場）共用一條跑道起降，但不等於是同一個場域。起降用同一條跑道，但進出機場機坪是完全不同的地方。張志豪表示，而軍事任務或公務可以從松指部進入軍用機坪搭機，松指部內沒有常設的海關及移民署人員。一般民航班機，包機可從松山機場進入從民航用機坪搭機。 而黃仁勳等企業領袖的私人專機一般都從商務航空中心進出，也停在民用機坪。張志豪指出，非軍事任務或公務不能由松指部進入搭機，私人包機不能停放於軍用機坪。