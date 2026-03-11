我是廣告 請繼續往下閱讀

WBC經典賽C組預賽結束，台灣隊今（11）日凌晨搭機抵台，對此，兼任民進黨主席的總統賴清德表示，這次的經典賽，展現出台灣人的特質：韌性及勇敢，而在運動比賽的激情過後，台灣要繼續建立更良善的運動環境，以及打造台灣更好的未來。民進黨下午舉行中常會，賴清德於會中表示，世界棒球經典賽的Team Taiwan，在今天凌晨返抵國門，這次的經典賽，「我們展現出台灣人的特質：韌性及勇敢」。賴清德提到，過程中，即使比賽遭遇挫折，台灣球迷仍把異鄉變成主場，或守在大螢幕前，「為我們的孩子、為我們的代表隊，全力喝采加油；球員也繼續打拚，拿出最好的表現，展現出我們台灣的韌性」。賴清德說，雖然台灣止步小組預賽，不過，這次的經典賽，每一位球員都拚戰到最後一刻，也正因如此，東京巨蛋一次又一次響起最熟悉、也最驕傲的聲音「台灣尚勇」，在運動比賽的激情過後，台灣要繼續建立更良善的運動環境，以及打造台灣更好的未來。此外，賴清德說，今天是311東日本大地震15周年，台灣與日本都是位於地震帶上的島國，除了患難見真情的真摯情誼外，也持續在災防、人道援助上深化交流合作。賴清德指出，要繼續多管齊下，提升台灣的防災韌性，然而在總預算案中，包括規劃整建老舊校舍的經費，至今仍未能審議，有些學校的建築已超過50年，耐震係數不足，當地震來時，孩子們坐在裡面上課，實在會讓人擔憂。賴清德說，面對國內外的種種挑戰，政府都有長期規劃，也有信心可以因應問題、提出解方，由衷期盼，立法院盡速審議總預算案及國防特別條例，維護民生與主權應該跨越黨派，更應該是政治人物的首要目標。賴清德呼籲，要請執政團隊與全體黨公職，繼續向社會溝通，與在野黨商議，讓相關預算能早日通過，讓台灣持續邁向更光明、更有希望的未來。