老宅裝潢翻新，小心遇到裝潢蟑螂！台北有位小資女想翻修老宅，預算為300萬元，她擔心資訊落差受騙，去年10月初透過網路裝修平台介紹，找到一家裝修公司，該裝修公司先收取訂金90萬元，並完成拆除，但沒有完成垃圾清運，業者再稱第二期、第三期工程即將進場，要小資女再交付180萬元，但後來裝修公司竟就此音訊全無，只留下爛尾屋，小資女只能再自掏腰包8萬元給木工師傅，先做臨時門，才能讓老宅暫時有門可用。
完成拆除就要求百萬工程款 受害者計劃提告
受害的小資女表示，平台介紹的裝修公司這家負責人，原本態度熱情，並稱會讓她在年前就能入住，她在去年10月簽約後，先依約支付3成訂金，裝修公司也進行第一期拆除工程，但後續拆除後的垃圾並未清運完畢，裝修公司就要求受害小資女在支付第二、三期工程款，小資女不疑有他，包含訂金、工程款等共付了200多萬元，但小資女卻發現，工程進度跟原本的規劃落後，約了裝修公司簽訂補充合約，重新約定施工期程，卻被業者找理由不願溝通。
雖然小資女後來有找到裝修公司的人員，約來討論卻意外發現，裝修公司人員連製作施工時間甘特圖都不會，更何況裝修專業，小資女只能被迫接受業者拿錢跑路的事實。但更讓小資女氣憤的是，致電給網路裝修平台卻都被冷回應，而業者留給她的契約資訊，按照地址寄發存證信函都被退回，感嘆消費者權益何在。目前，受害小資女在住保會協助下，已經完成終止契約，而她個人也向新北地院送出訴狀，計劃提告裝修業者。
網路平台不負責 簽訂契約要審慎
住保會顧問吳翃毅表示，網路資訊越來越發達的同時，卻讓民眾忽略平台資訊是否正確的重要性，目前網路上這些平台收取裝修業者廣告費，卻沒有對廠商的資格、或是施工品質有任何負責行為，往往是丟給消費者承擔後果，讓消費者自己面對和廠商之間的訴訟糾紛。住保會公義律師、道理聯合法律事務所律師梁恩泰表示，透過網路找裝修平台，若平台只是單純擔任居間介紹的角色，後續裝修公司出問題了也無法回過頭來找平台求助或求償，因此最好能夠在契約明定，平台有後續協助糾紛處理的義務。
另外，而針對裝修公司，要仔細檢視契約所定的付款期程是否合理，本案是很典型的收了高額定金、然後用很短的時間跟少量金錢完成拆除工程後，就置之不理的案件，這時屋主要依據契約條款或《民法》規定跟裝修公司主張終止契約，並且請求裝修公司返還超收工程款的不當得利，後續才能找其他裝修公司接手工程。實務上很常見這時候裝修公司早已脫產或倒閉，也會造成屋主無從獲得賠償，建議屋主在簽約前應謹慎評估裝修公司的營運情形，以及仔細檢視契約條款，也可在簽約前委請律師審閱契約，透過小小的金錢獲得大大的保障。
新屋裝修或是老屋翻修，都是一筆可觀的金額，吳翃毅表示，依照個案情況來說，報警提告詐欺，屋主要能提出廠商有不履約的意圖，或是施用詐術而交付財產的證據，而從房屋施工現況，業者已有動工的事實，通常提告詐欺，被認定為民事糾紛而非詐欺。裝修詐欺罪成立要件極高，但屋主明明給付一大筆金錢給裝修業者，結果人跑了，後續還要面對提告、花更多錢善後，感受上和詐欺無誤，建議若透過平台找裝修業者，可使用「住保履約」，消費者將費用匯入信託專戶，按階段完工驗收後付款，將能避免收錢不施工，業者落跑的糾紛。
資料來源：住保會
