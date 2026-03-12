我是廣告 請繼續往下閱讀

網路熱議：液態香皂比沐浴還好洗！？網友實測後坦言：「是真的！比香皂與沐浴乳還好洗！兩者優點居然完美融合耶！」

有人跟我一樣嗎？很討厭沐浴乳那種假滑感，又不好沖，雖然肥皂清爽好沖洗，但真的很乾澀，我皮膚平常需要擦乳液那種，看到網友說那一定要試這瓶可以解決，比沐浴乳還好洗，沒想到是真的！比香皂與沐浴乳還好洗！兩者優點居然完美融合耶！很好起泡，泡沫很細緻那種，像香皂那種泡沫，不是沐浴乳那種厚厚的泡沫，也有沐浴乳那種滋潤感，推薦討厭沐浴乳缺點的人～這款嘟嘟厚～

▲網友：+1真的困擾用沐浴乳會滑滑不好沖，這款好沖不滑又不像肥皂緊繃~（圖／擷取threads網友）

嚕啦啦液態香皂成為新時代爆款新品！秘方是經歷20多年研究全新洗劑技術！

▲超越香皂與沐浴乳3.0洗澡新時代，就是嚕啦啦液態香皂！（圖／嚕啦啦液態香皂提供）

比沐浴乳好洗還不夠！網友：嚕啦啦調香師太有品味，這味道也太高級了吧！

▲味道自然又耐聞，留香也超棒，這新品真的很懂我們想要什麼欸！（圖／嚕啦啦液態香皂提供&擷取threads網友）

寶雅爆搶購熱潮！店員厭世坦言：一直被客人問嚕啦啦液態香皂放在哪裡！不論年紀，不分男女都在問！